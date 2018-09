Vom Livestream bis zum Programmausbau – vieles neu bei schauTV

Innovationen beim Regionalsender Ostösterreichs

Wien (OTS) - Über die Sommermonate wurde bei schauTV kräftig hinter den Kulissen gewerkt, um die Attraktivität des einzigen Regionalsenders für Wien, Niederösterreich und das Burgenland noch weiter zu steigern und mit technischen und programmatischen Innovationen noch mehr Seherinnen und Seher zu erreichen.

So ist das gesamte schauTV-Programmangebot seit Ende August auf schautv.at als Livestream sowie für mindestens 30 Tage in der Mediathek verfügbar, womit orts-, zeit- und geräteunabhängiger Fernsehgenuss ermöglicht wird. Beispielsweise können Pendlerinnen und Pendler auch schon am Nachhauseweg die aktuellsten News aus der Ostregion oder die neuesten Servicetipps bequem auf dem Smartphone anschauen.

Auch hinsichtlich des Programms hat sich einiges getan: Mit dem neuen Society- und Szeneformat Vorbeig‘schaut, das am Wochenende ausgestrahlt wird, sind die Zuseherinnen und Zuseher immer über gesellschaftliche Highlights in Ostösterreich top informiert– seien es nun Ausgehtipps, Ball- und Festspieleröffnungen oder Sportevents.

Neu hinzugekommen ist ebenfalls das Reisemagazin schau LEBEN Reisen, das ab sofort jedes Wochenende an die schönsten Plätze in und nahe Österreich entführt, Geheimtipps inklusive. Um noch näher bei den Menschen im traditionellen Sendegebiet von schauTV zu sein, wurden als Ergänzung zu dem Wohlfühl- und Servicemagazin schau LEBEN zwei zusätzliche Sendungen – schau LEBEN Burgenland (samstags) und schau LEBEN Niederösterreich (sonntags) – etabliert. Die beiden Neuzugänge bieten einen kompakten Wochenrückblick über die wichtigsten Ereignisse in dem jeweiligen Bundesland. Um das Wochenendpaket abzurunden, gibt schau DOKU Einblick in die europäische Welt der Kulinarik – in Verbindung mit spannenden Berichten zu den jeweiligen Orten.

In der tagesaktuellen Berichterstattung – in den KURIER NEWS, im talk KURIER und in Warum eigentlich? – verschmilzt die hohe journalistische Kompetenz der KURIER-Redaktion mit exklusiven Fernsehinhalten zu News, Analysen und Hintergrundberichten.

„Wir freuen uns, dass unsere Nachrichten und Inhalte zwischenzeitlich auch schon von den großen Playern wie ORF und anderen ausschnittweise übernommen wurden. Aber auch für die Zukunft haben wir große Programmpläne und arbeiten am Ausbau unseres Angebots. Insbesondere wollen wir unseren Zuseherinnen und Zusehern vor allem regional noch aktuellere Nachrichten bieten, die crossmedial ausgespielt werden. Hier sind wir gerade dabei, an neuen Ideen zu arbeiten und diese umzusetzen“, verrät Matthias Hranyai, Programmleiter bei schauTV.

Reichweite stark ausgebaut – 2,1 Millionen Haushalte konsumieren bereits schauTV

Der stetige Programmausbau schlägt sich auch in der Reichweite von schauTV nieder: Mittlerweile konsumieren 2,1 Millionen Haushalte schauTV. Auch bei der Tagesreichweite konnte eine signifikante Steigerung erzielt werden. Als der Sender im Sommer 2017 vom KURIER Medienhaus übernommen wurde, lag diese bei rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit dem neuen attraktiven Programmschema erreicht schauTV zwischenzeitlich bis zu 75.000 Seherinnen und Seher täglich, Tendenz steigend.

„schauTV hat sich im letzten Jahr von einem kleinen Regionalsender zu einem relevanten Player im regionalen TV-Geschäft in Ostösterreich entwickelt – seit der Übernahme durch das KURIER Medienhaus ist die Reichweite deutlich gestiegen. Das bestätigt unseren Weg, relevante TV-Formate mit Fokus Ostregion in zeitgemäßer Form zu entwickeln. schauTV ist aber nicht nur für das Fernsehpublikum aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu einer relevanten Größe geworden. Auch unsere Partner finden bei uns ein perfektes Umfeld und innovative Lösungen, um effektiv und nachhaltig bei ihrer Zielgruppe zu landen“, führt schauTV-Geschäftsführer Thomas Kralinger aus.

Hierzu werden zurzeit auch maßgeschneiderte Konzepte im B2B-Bereich etabliert: Von der Gesamtkonzeption über die Videoproduktion bis hin zur Postproduktion und Ausgestaltung für die interne und externe Kommunikation erhalten Kunden für diverse Veranstaltungen und Anlässe ein umfassendes Komplettangebot im Bewegtbildbereich.

