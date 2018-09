Lästern, Lieben, Lachen - Heute Abend bei "Love Island" bei RTL II (FOTO)

München (ots) -

- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Nächste Folge am Mittwoch, 12. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Natascha (28) und Julia (22) haben die Nacht in der Privat-Suite verbracht und mussten ihre Jungs mit den beiden Neuankömmlingen Sabi und Finnja alleine lassen. Die angehende Anwältin Tracy (22) und Model Victor (20) gehen auf Tuchfühlung.

Lästerattacke

Gestern Abend gab es eine große Überraschung: Plötzlich spazierten zwei vermeintliche Kellnerinnen mit Drinks für die Jungs in die Villa. In Wirklichkeit handelte es sich bei den Mädels um die zwei neuen Islanderinnen Sabi (27) und Finnja (20). Während Natascha (28) und Julia (22) einen Mädelsabend in der Privat-Suite verbringen, geben die beiden Neuankömmlinge Vollgas. Als Natascha und Julia am nächsten Morgen in die Villa zurückkehren, finden sie ihre Jungs Tobias (25) und Yanik (31) bei Sabi und Finnja. Da ist Ärger vorprogrammiert. Dabei war sich die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin davor noch sicher: "Gegen uns haben die keine Chance." Ob sie damit Recht hat?

Gemeinsamer Badespaß in der Villa

Lustige Momente garantiert: Natascha, Tobias, Julia und Marcellino plantschen gemeinsam in der Badewanne. Dabei kichern die vier und Marcellino geht auf Tuchfühlung mit Julia.

Romantik pur

Sprachtalent Victor beschließt Tracy (22) nochmal eine Chance zu geben und fährt dafür richtig auf. Schließlich weiß der 20-Jährige ganz genau, wie er den Mädels den Kopf verdrehen kann. Ganz klar: Mit Gesang und Gitarrenmusik. Ob er damit bei der Jura-Studentin punktet?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Mittwoch, den 12. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

