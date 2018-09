„Kultur Heute Spezial“ von der Gala-Premiere des Circus-Theater Roncalli am 13. September in ORF III

Im Interview u. a. Roncalli-Direktor Bernhard Paul und prominente Premierengäste

Wien (OTS) - Das ORF-III-Kulturmagazin „Kultur Heute“ meldet sich am Donnerstag, dem 13. September 2018, um 19.45 Uhr mit einer Spezialsendung von der Gala-Premiere des Circus-Theater Roncalli vom Wiener Rathausplatz. Bei der Roncalli-Tournee 2018 ist das neue Programm „Storyteller – Gestern Heute Morgen“ zu sehen. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr begrüßt Roncalli-Direktor Bernhard Paul und seine Tochter Vivien Paul im Vorfeld der Vorstellung zum Gespräch und bittet auch prominente Premierenbesucher vor die Kamera. Außerdem gibt die Spezialsendung Einblicke in die Programmhighlights und zeigt, wie ein Tag im Leben eines Zirkusartisten aussieht. Ein weiteres Highlight: Zwei Künstler – ein Beatboxer und ein Breakdancer – geben einen kleinen Vorgeschmack darauf, was das Publikum in diesem Jahr erwartet.

