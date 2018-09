FINALE #LOOK! STYLE AWARDS AUF DER MQ VIENNA FASHION WEEK.18

Wien (OTS) - Beeindruckendes Finale! Das Magazin look! rund um Herausgeberin Uschi Fellner kürte heute Nacht in einem grandiosen Finale die Siegerinnen der #look! Style Awards 2018. Bereits zum dritten Mal in Folge wurden die angesagtesten Streetstyles der Saison in einem ausverkauften Fashionzelt exklusiv vor 800 Gästen gezeigt.

Das Finale fand im Rahmen der MQ Vienna Fashion Week.18 statt und wurde vom bekannten Showstar Julian F. M. Stoeckel moderiert, der extra aus Deutschland eingeflogen worden war. Einmalig und einzigartig, wurde doch der Catwalk von look!-Leserinnen beschritten. Keine Models, sondern die Stars der #look! Style Awards präsentierten ihre kreativen Outfits.

Die hochkarätige Fachjury, bestehend aus Uschi Fellner und den Kategoriesponsoren der 10 Stylekategorien, hatte die Qual der Wahl und musste aus den fantastischen Streetstyles die jeweiligen Gewinnerinnen auswählen. Partner und Wirtschaftsgäste wie Christin Haenschke (Bijou Brigitte), Mirella Czapka (Mirella Jewellery), Roberta Manganelli (Stella Models), Olivia Patuzzo & Franco Ramonda (Sorelle Ramonda), Stefanie Thaler (Blue Elephant), Walter Schneebauer (Urban Decay) und Marina Wilson (Dress & Impress) verfolgten die Show aus der ersten Reihe. Zahlreiche VIP-Gäste, darunter Eser Akbaba, Kimberly Budinsky, Schauspieler und Designer Mike Galeli, Alfons Haider, Edith Leyrer, Designerin Manou Lenz, Veith Moser, Anelia Peschev u.v.m., genossen ein spannendes Finale auf der Fashion Week und feierten bei der anschließenden After-Show-Party bis spät in die Nacht.

