Toto: Dreifachjackpot –rund 185.000 Euro für den Dreizehner

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Was im Fußball eher selten ist, kommt bei Toto schon recht häufig vor: Die „Verlängerung“. Und zwar die Verlängerung einer Jackpot-Serie. So wie jetzt nach der Gewinnermittlung der Toto Runde 37A. Es gab erneut keinen Dreizehner, und damit entwickelte sich der Doppel- zum Dreifachjackpot weiter. In der nächsten Runde am Wochenende geht es somit um rund 185.000 Euro.

In der Torwette hatte ebenfalls zum wiederholten Male niemand alle fünf Ergebnisse richtig getippt, wodurch hier der Jackpot in eine weitere Runde geht und der Pot mittlerweile auf übe 20.000 Euro angewachsen ist. Diesmal gab es aber auch keine vier richtigen Ergebnisse, sodass es auch im zweiten Rang um einen Jackpot geht.

Annahmeschluss für die Runde 37B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37A:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 164.919,64 – 185.000 Euro warten 10 Zwölfer zu EUR 882,90 199 Elfer zu je EUR 9,80 1.404 Zehner zu je EUR 2,70 300 5er Bonus zu je EUR 5,40

Der richtige Tipp: 1 1 1 2 1 / 2 1 X X X 1 X 1 X 1 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 20.354,64 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 529,44 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 73,50 Hattrick: JP zu EUR 108.366,83

Torwette-Resultate: 1:0 1:0 +:0 2:+ 2:1

