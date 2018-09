styria digital one bringt intuitives Online-Buchungstool nach Österreich

AdUnit-Manager für sd one-Portale, Apps und Social Media

Wien/Graz (OTS) - styria digital one (sd one) und die Schweizer AdUnit AG haben für den österreichischen Markt eine exklusive Kooperation gestartet. Ab sofort können Kunden den AdUnit-Manager für die Portale von styria digital one (KleineZeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, Ligaportal.at, MISS.at, wogibtswas.at, WIENERIN.at, ichreise.at, und SPOX.com, außerdem gofeminin.at, wetter.tv, onvista.de und Boerse-Express.com) sowie Apps einsetzen. Im Lauf des 4. Quartals werden dann auch die Buchungsmöglichkeiten für Social Media Plattformen zur Verfügung stehen.

sd one-Geschäftsführerin Xenia Daum freut sich über die Partnerschaft: „Bisher wurde das Buchen digitaler Werbung von Kunden oft als kompliziert empfunden. Unser Ziel war es, diesen Prozess stark zu vereinfachen und als Erlebnis zu gestalten. Mit AdUnit haben wir ein hoch innovatives europäisches Technologieunternehmen gefunden, das bereits über viel Erfahrung im Onlinewerbegeschäft und einen innovativen kundenzentrierten Zugang verfügt. Das bietet uns die Chance ein ,Styria Display Network‘ aufzubauen, das auch globale Anbieter mit einschließt. Nun geht digitale Werbung buchen so leicht wie E-Mails schreiben – und macht dabei mehr Spaß.“

Kampagnen live erstellen, einfach buchen, jederzeit anpassen

AdUnit-CEO Marc Pittner, der selbst österreichische Wurzeln hat, erklärt:

„sd one als unser Partner in Österreich teilt unsere Sicht auf die Zukunft der Online-Media-Landschaft. Verlagshäuser sind perfekt positioniert, um diese Transformation mit zu gestalten – und sd one ist mit uns gemeinsam ein ,First Mover‘.Mit unserem AdUnit-Manager können Kunden schneller und einfacher online werben, damit kostengünstig neue Ideen und Strategien ausprobieren. Bei der Erstellung von Kampagne und Werbemittel unterstützt sie unser Tool intuitiv.“ Dabei können Kunden mit einem Klick entscheiden, welches Kampagnenziel verfolgt wird – Reichweite oder Performance-optimiert. Budget und Laufzeit lassen sich leicht anpassen. Die Plattform lernt außerdem jeden Tag dazu und trifft die Zielgruppe immer genauer.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft. Sie verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen Styria Media Group-Portale sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv u.v.m. Für namhafte Kunden aus allen Branchen betreut sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Online-Kampagnen und Kommunikationslösungen inkl. Content-Kreation (Text, Bild, Video) und Entwicklung von neuen Werbeprodukten. www.sdo.at

AdUnit wurde Mitte 2017 in Zürich gegründet und ist ein Tochterunternehmen von Swisscom und Tamedia. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 15 Personen und kann auf Referenzkunden wie Swisscom, LocalSearch, Toyota, Misystems Switzerland, Denner AG sowie 20 Publisher in der Schweiz verweisen. www.adunit.ch

