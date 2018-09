Frau sprüht mit Pfefferspray in U-Bahn

Wien (OTS) - Datum: 11.09.2018

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Adresse: U6 Station Handelskai

Eine 24-jährige Frau besprühte am 11. September 2018 um 15.00 Uhr mit einem Pfefferspray in der Linie U6 offensichtlich wahllos andere Fahrgäste. In der Station Handelskai wurde der Zug angehalten. Die offensichtlich durch Suchtmittel oder Medikamente beeinträchtigte Frau gab an, dass sie sich von anderen Fahrgästen belästigt gefühlt hatte. Drei Personen im Alter von 26, 27, 28 und ein Kleinkind im Alter von 4 Jahren wurden leicht verletzt und von der Wiener Berufsrettung vor Ort erstbehandelt. Die Frau wurde angezeigt.

