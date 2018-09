Messerstich nach Streit unter Alkoholisierten

Wien (OTS) - Datum: 11.09.2018

Uhrzeit: 23:35 Uhr

Adresse: 10., Ketzergasse

In einer Wohnung in der Ketzergasse ist es am 11. September 2018 um 23.35 Uhr zu einem Streit unter zwei alkoholisierten Personen gekommen. Ein 37-Jähriger attackierte seine 36-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer und fügte ihr eine Verletzung im Halsbereich zu. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Beschuldigte gab an, dass es wegen einem anderen Mann zum Streit gekommen sei, er sich allerdings an die Tat selbst nicht mehr erinnern könne. Der 37-Jährige befindet sich in Haft.

