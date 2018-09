Schwerverletzter bei Verkehrsunfall – Fahrerflucht – Suche nach Zeugen

Wien (OTS) - Datum: 11.09.2018

Uhrzeit: 21:30 Uhr

Adresse: 20., Winarskystraße 7 (Unfallsort)

In der Winarskystraße ist es am 11. September 2018 um ca. 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut aktuellem Informationsstand überquerte ein 38-Jähriger die Fahrbahn und wurde von einem Pkw, der in Richtung Universumstraße unterwegs war erfasst. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und schwerverletzt. Ein Zeuge gab an, dass zwei Männer im Alter von rund 40 Jahren aus dem Unfall-Pkw (laut derzeitigen Angaben ein kleiner, weißer Pkw) ausstiegen, die verletzte Person von der Fahrbahn auf den Fahrbahnrand zogen und im Anschluss davonfuhren. Der 38-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Landesverkehrsabteilung hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Wiener Polizei ersucht Zeugen oder Personen die Hinweise oder Informationen zu dem Unfall geben können, diese (auch anonym) an die Landesverkehrsabteilung unter der Telefonnummer 01-31310-32481 weiterzugeben.

