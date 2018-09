Die Reise zum roten Planeten geht weiter - Die zweite Staffel von "MARS" ab 11. November auf National Geographic (FOTO)

- Staffel 2 der spektakulären Serie von Ron Howard und Brian

Grazer; neue Showrunnerin: Dee Johnson ("Good Wife",

"Nashville")

- Ab 11. November, sonntags um 21.00 Uhr auf National Geographic

als deutsche TV-Premiere

- Großer Space-Fokus auf National Geographic in den nächsten

Monaten. Weitere TV-Premieren zum Thema Space im November und

Dezember

- National Geographic etabliert festen "Space-Programmslot" ab 12.

November werktags um 19.15 Uhr

Das Terraforming des Mars, also die Umwandlung der lebensfeindlichen Wüste in eine von Menschen bewohnbare Umgebung, dürfte nach heutigem Stand der Wissenschaft zwischen tausend und hunderttausend Jahre beanspruchen: So lang könnte es dauern, um die Atmosphäre etwa durch das Abschmelzen der kohlendioxidreichen Polkappen langsam zu verdichten und die Temperatur so weit zu erhöhen, dass nach Millionen Jahren wieder flüssiges Wasser auf dem Mars möglich wird. Dies wäre eine wichtige Voraussetzung, um Ökosysteme aus Mikroorganismen und höheren Pflanzen- und Tierarten anzusiedeln. In der zweiten Staffel der Eventserie "MARS" hat die erste Phase dieses langwierigen Prozesses begonnen. National Geographic zeigt die sechs neuen Folgen ab 11. November sonntags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "MARS":

Fast zehn Jahre sind seit der Landung der ersten Wissenschaftsastronauten von der Mars Science Foundation (IMSF) vergangen. Mit ihrer Siedlung Olympus Town haben sie die erste Kolonie der Menschheit auf einem anderen Planeten aufgebaut. Doch der Fortgang der Mission steht unter keinem guten Stern: Die Wissenschaftler unter Führung von Hana Seung (Jihae) benötigen dringend Geld und Ressourcen, um den Ausbau von Olympus Town zu ermöglichen. Abhilfe verspricht die Kooperation mit dem Unternehmen Lukrum Industries. Doch schon bald kommt es zu Konflikten zwischen Lukrums neuer Bergbau-Kolonie und den Siedlern von Olympus Town. Auch in der zweiten Staffel kombiniert "MARS" aufwändig inszenierte Spielszenen mit Dokumentarmaterial und Experteninterviews. Dabei kreist die Serie um die Frage, ob wir bei der Besiedlung des Mars die Fehler unserer Vergangenheit vermeiden können - oder ob längst überwunden geglaubte Konflikte um Ressourcenverteilung und politische Teilhabe

erneut aufflammen werden.

Weitere Programmhighlights zum Thema "Space" auf National Geographic:

Milliardär Elon Musk will nicht nur den Verkehr auf Erden durch Elektroautos und den Vakuum-Zug Hyperloop revolutionieren. Mit "Space X" hat er auch ein Unternehmen gegründet, das Technologien für die Besiedlung unseres Nachbarplaneten Mars entwickeln soll. Erste eindrucksvolle Ergebnisse gibt es bereits: Space X testet wiederverwendbare Raketenstufen, die selbstständig landen, statt in der Atmosphäre zu verglühen - das könnte die Kosten der Weltraumfahrt drastisch senken. Mit der "Falcon Heavy" präsentierte das Unternehmen außerdem die derzeit leistungsstärkste Schwerlast-Rakete der Welt. National Geographic zeigt "Space X: Die Reise zum Mars" am 11. November um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Am 18. November um 21.50 Uhr präsentiert der Sender das One-Off "Aufbruch zur Sonne - Eine einzigartige Mission". Die Dokumentation begleitet die NASA bei der Mission das schnellste jemals gebaute Flugobjekt Richtung Sonne zu schicken. Die Sonde "Parker Solar Probe" soll sich dem Zentralgestirn bis auf 6,2 Mio. Kilometer nähern. Um die dabei auftretenden Temperaturen von bis zu 1.400 Grad Celsius zu überstehen, ist sie mit einem zwölf Zentimeter dicken Karbonschutzschild versehen. Forscher erhoffen sich neue Erkenntnisse, unter anderem über die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, die Korona. Bislang ist unklar, warum diese bis zu 5,6 Mio. Grad Celsius heiß wird - während es an der Sonnenoberfläche vergleichsweise milde 5.500 Grad sind.

Vom bahnbrechenden Erstflug des Space Shuttles Anfang der 80er Jahre über die Tragödien der Challenger- und Columbia-Katastrophen bis hin zum letzten Touchdown 30 Jahre später erzählt die zweiteilige Dokumentation "Space Shuttles - Erfolge und Tragödien" am 25. November und 2. Dezember jeweils um 21.50 Uhr die Insider-Geschichten der legendären Raumschiffe der NASA. Mit seltenem Archivmaterial, erzählt von den Männern und Frauen, die sie entworfen, gebaut und geflogen haben, berichtet diese Serie in dramatischen Details über die Shuttle-Missionen, die die Welt verändert haben.

Der Mars-Rover "Curiosity" hat Geschichte geschrieben: Seit dem 6. August 2012 ist der mobile Mini-Roboter auf der Marsoberfläche aktiv und hat neben tausenden Aufsehen erregenden Fotos wertvolle Daten unseres Nachbarplaneten gesammelt, unter anderem über Atmosphäre, Wetter, chemische Bodenbeschaffenheit und Geologie. Die Dokumentation zeichnet die Mission in allen Details nach: Von der Planung, über den Start von Cape Canaveral und die dramatische Landung, bis zu Curiositys wichtigsten Entdeckungen - etwa den ausgetrockneten Seen am Gale Crater, die vor Millionen Jahren Leben beherbergt haben könnten. National Geographic zeigt die Dokumentation "Mars-Rover: Erforschung des Roten Planeten" am 9. Dezember um 21.50 Uhr.

Sendetermin:

- Die 2. Staffel von "MARS" ab 11. November sonntags um 21.00 Uhr

auf National Geographic

- Alle 6 Folgen wahlweise im englischen Original oder der

deutschen Synchronfassung

- Wiederholung der 1. Staffel ab Sonntag, den 21. Oktober, immer

sonntags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen

- "Space X: Die Reise zum Mars" am 11. November um 21.50 Uhr auf

National Geographic

- "Aufbruch zur Sonne - Eine einzigartige Mission" am 18. November

um 21.50 Uhr auf National Geographic

- "Mars-Rover: Erforschung des Roten Planeten" am 9. Dezember um

21.50 Uhr auf National Geographic

- "Space-Programmslot": ab 12.11., werktags um 19.15 Uhr, u.a. mit "A Year in Space", "Flucht ins All", "Hubble: Blick ins

Universum" und "Unser Kosmos: Die Reise geht weiter"

- "Space Shuttles - Erfolge und Tragödien" am 25. November und 2.

Dezember jeweils um 21.50 Uhr

- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,

EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

