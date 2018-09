WK Wien: Wiener Kunsthandwerk live erleben bei der Masterpiece Collection

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk und Wien Products präsentieren von 22. bis 23. September im Grand Hotel Wien die hohe Kunst des Handwerks.

Wien (OTS) - Die Ausstellung Masterpiece Collection zeigt in Wien bereits zum sechsten Mal außergewöhnliche Handwerksbetriebe und Premium-Manufakturen. Am 22. und 23. September von 10:30 bis 19:00 Uhr stehen 50 ausgewählte Unternehmen im Mittelpunkt. Das Grand Hotel Wien bietet dafür einen exklusiven Rahmen.

Die Wirtschaftskammer Wien ist mit 17 Unternehmen der Plattform Wiener Kunsthandwerk und Wien Products vertreten. Unter den Ausstellern finden sich namhafte Meister-Betriebe wie die Ledermanufaktur R. Horn´s Wien, L. Bösendorfer Klavierfabrik, FreyWille, BrautCouture Beran oder Waltraud Luegger – Atelier Goldrichtig. Sie alle stehen für Präzisionshandwerk und Maßarbeit und bekennen sich zu Regionalität und Nachhaltigkeit. "Kunst und Handwerk gehen in Wien eine sehr enge Verbindung ein. Unsere Handwerksbetriebe bewegen sich hier in einer langen Tradition. Bei der Masterpiece Collection beweisen sie einem breiten Publikum ihre Vielfalt, ihr Können und ihre Schaffenskraft", betont Maria Smodics-Neumann, Gewerbe und Handwerk-Obfrau in der Wirtschaftskammer Wien und Abgeordnete zum Nationalrat.

Aushängeschild der Wiener Wirtschaft

Spätestens seit der Zeit der Wiener Werkstätten Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Umsetzung eigener kreativer Ideen in zahlreichen Wiener Handwerksbetrieben ein wichtiger Teil ihrer Philosophie. Die Handwerker bieten Design und Herstellung aus einer Hand. Ihre Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität in Gestaltung und Fertigung aus. Sie erzählen Geschichten von Menschen, Tradition und Kultur, machen neugierig und überraschen. Dank ihres künstlerischen Werts heben sie sich deutlich von der maschinellen Massenproduktion ab. Der qualitative Unterschied zeigt sich in der besonderen Verarbeitung und Verwendung hochwertigster Rohstoffe.

Aussteller der Plattform Wiener Kunsthandwerk www.kunsthandwerk.wien

Authried Pelzmodelle www.authried-pelze.at

BrautCouture Beran – Ingrid Beran www.brautcouture.at

CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl eU www.couturewerkstatt.eu

Elisabeth Krainer – Atelier für Schmuck www.krainerschmuck.at

Forum Goldschmiede – Wolfgang Hufnagl www.forumgoldschmiede.at

GSG Goldschmiede Guggenberger www.goldschmiede.at

Harald Hölsche Kunsttischlerei www.hoelsche.at

Miromentwerk Ing. Stuhlberger www.terrazzo-miromentwerk.at

Silvia Proy Lederwarenmanufaktur www.silviaproy.at

Kupferdach Production https://www.facebook.com/KupferdachProduction

Waltraud Luegger – Atelier Goldrichtig http://www.atelier-goldrichtig.at





Aussteller von WIEN PRODUCTS www.wienproducts.at

Ledermanufaktur R. Horn's Wien http://rhorns.com

Meistertischlerei 2M – Walter und Michael Müllner https://muellner.com

L. Bösendorfer Klavierfabrik www.boesendorfer.com

Lichterloh Design Kunst Antiquitäten www.lichterloh.com

FreyWille Pure Art www.freywille.com

Zur Schwäbischen Jungfrau www.schwaebische-jungfrau.at



MASTERPIECE COLLECTION

22. – 23. September I 10.30 Uhr – 19.00 Uhr

Grand Hotel Wien I Kärntner Ring 9 I 1010 Wien

www.masterpiece-collection.com

Eintritt: 5 Euro, kostenlos für Hotelgäste

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Brigitte Wimmer

T +43 1 514 50-1477

E brigitte.wimmer @ wkw.at I W https://news.wko.at/wien