Europäische Reiseversicherung - Schadenmeldung jetzt per App

SCHADENMELDUNG ERFOLGT PER KNOPFDRUCK

Wien (OTS) - Die Europäische Reiseversicherung erweitert ihre bei Reisenden sehr beliebte MEINE URLAUBERIA-App um eine neue Funktion. Ab sofort verfügt die App über ein Tool zur bequemen Übermittlung von Schadenmeldungen. Mag. (FH) Andreas Sturmlechner, CSO der Europäischen Reiseversicherung: „Diese zusätzliche Funktion unterstützt Reisende punktgenau. Sie vereinfacht die Schadenerledigung nicht nur für den Betroffenen, sondern hilft auch uns, Versicherte bestmöglich und rasch zu servicieren. Die MEINE URLAUBERIA-App ist ein unersetzbarer Begleiter auf allen Reisen.“



SCHADENMELDUNG LEICHT GEMACHT



Mit Hilfe der App können Schäden zur Reiseversicherung bereits während der Reise einfach und unkompliziert an die Europäische Reiseversicherung übermittelt werden. Ein Foto vom beschädigten Koffer machen, ein paar Informationen ergänzen und direkt an die Europäische senden. Die in der App gespeicherten Polizzendaten samt GPS-Ortung werden automatisch eingefügt. Bei Rückkehr vom Urlaub ist der Schadenfall meist schon erledigt. Einfacher geht es nicht.

Mit diesem attraktiven Feature baut die Europäische Reiseversicherung den bereits sehr umfangreichen Leistungskatalog der MEINE URLAUBERIA-App weiter aus. Mit ihren zahlreichen Funktionen wie dem Notfall-Button, der Reisespesenabrechnung, Checklisten, Kontaktadressen, internationalen Notrufnummern, und vielem mehr, leistet die App wertvolle Dienste auf Reisen. Sie ist Informationsquelle, steigert das Sicherheitsgefühl und kann darüber hinaus auch als Tagebuch verwendet werden.

Die MEINE URLAUBERIA-App ist kostenlos für Android und iOS auf www.europäische.at erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.europaeische.at/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/02112016-produktrelaunch-mit-nofall-app







