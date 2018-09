Bühne frei für die ausgezeichneten Innovationen

AVL DiTEST gewinnt zwei Automechanika Innovation Awards 2018

Die Forschung und Entwicklung sind das Kernelement unserer Unternehmensstrategie. Die Arbeit als Team spielt dabei eine wesentliche Rolle und ist für unseren Erfolg maßgebend.“ Gerald Lackner, CEO AVL DiTEST

Wir sind stolz auf das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Auszeichnungen unserer Lösungen in gleich fünf Kategorien, darunter zwei Gewinner. Mit diesen Entwicklungen bieten wir unseren Kunden Produkte für die Mobilität der Zukunft Gerald Lackner, CEO AVL DiTEST

Frankfurt/Graz/Cadolzburg (OTS) - Begeisternde Innovationen und große Gefühle auf der Automechanika 2018: AVL DiTEST wird in fünf Kategorien mit dem begehrten Innovation Award ausgezeichnet. Besonders überzeugt hat die Fachjury die Akustische Kamera (ACAM) und das Multisense 1000, die als Gewinner der Kategorie Repair & Diagnostics sowie Classic Cars Products & Services hervorgehen. Dazu gab es noch zwei Mal die Auszeichnung „Finalist“ und einmal „Nominee“.



Richtungsweisende Mess- und Diagnosetechnik für jede Herausforderung

Als Prüf- und Messtechnikspezialist geht AVL DiTEST auf der Automechanika 2018 in Frankfurt in den Kategorien Repair & Diagnostics sowie Classic Cars Products & Services als „Winner“ des begehrten Innovation Awards hervor. In der Kategorie Repair & Diagnostics beeindruckte die AVL DiTEST ACAM mit einer innovativen Technologie, die es ermöglicht Innenraumgeräusche zu lokalisieren, Dichtheitsprüfungen durchzuführen und im Motorraum erhöhte Lagergeräusche oder Kettengeräusche mit geringem Zeitaufwand festzustellen. Zum Einsatz kommt die „Akustische Kamera“ besonders auch bei Hybrid und Elektrofahrzeugen, bei denen Störgeräusche auf Grund der geringen Geräuschemission der Fahrzeuge stärker wahrgenommen werden.

Der Multifunktionssensor AVL DiTEST Multisense 1000 überzeugte in der Kategorie Classic Cars Products & Services ebenfalls als „Winner“. Das Messgerät macht, als optimale Ergänzung zu den Produkten der Scope Familie, mechanische und nichtelektrische Größen sichtbar und bewertbar. Eine umfangreiche Sensorik wie beispielsweise ein Stroboskop, ein dynamisches Mikrofon oder einem optischen Lichtreflexsensor ermöglicht diesen Nachweis von Fehlerquellen bereits in einem sehr frühen Stadium. Das erleichtert und beschleunigt den Reparaturprozess in der Werkstatt.



In der Kategorie Truck Products & Services wurde der AVL DiTEST SCR-Manipulations-Detektor (AdBlue®) als „Finalist“ ausgezeichnet. Die Messung und Interpretation erfolgt dabei über die AVL DiTEST Diagnosesoftware XDS 1000. Damit können Manipulationen am System rein elektronisch aufgezeigt werden. Eine mechanische Prüfung des AdBlue® Systems ist nicht notwendig. Das Ergebnis ist eine stets einfache, sichere, schnelle und vor allem interpretationsfreie Messung.



Ebenfalls als „Finalist“ ausgezeichnet wurde der AVL DiTEST HV Safety MixedRealityGuide in der Kategorie Alternative Drive Systems & Digital Solutions. Das interaktive Trainingssystem für E-Mobility Anwendungen überlagert die Umgebung und das messtechnische Equipment mit virtuellen Komponenten, die direkt in das Sichtfeld des Servicetechnikers projiziert werden. So können Wartungs- und Reparaturaufgaben auf innovative und praxisnahe Weise unter sicheren Bedingungen durchgeführt werden. Besonders geeignet ist dieses System für Schulungen.

In der Kategorie Repair & Maintenance wurde der AVL DiTEST PN Detector als „Nominee“ ausgezeichnet. Das innovative Modul zur Partikelzählung stellt eine hervorragende Lösung für die geplante Gesetzesänderung 2021 dar und eignet sich perfekt für den stationären und mobilen Einsatz im Zuge der periodisch technischen Überprüfung. Das Sensorprinzip des „Partikelzählers“ beruht auf dem elektrischen Ladungsprinzip und zeichnet sich weiters durch einen besonders großen Messbereich sowie eine hohe Sensitivität aus. Dadurch kann die Funktion und der Zustand des Partikelfilters sofort bewertet werden.

Innovation Award 2018 – alle Erfolge auf einem Blick:

Winner – Repair & Diagnostics: ACAM

Winner – Classic Cars Products & Services: Multisense 1000

Finalist – Truck Products & Services: SCR Manipulation

Finalist – Alternative Drive Systems & Digital Solutions: HV Safety MixedRealityGuide

Nominee – Repair & Maintenance: PN Detektor – Partikelzählung

Über AVL DiTEST

AVL DiTEST (www.avlditest.com) ist Teil der AVL-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigte 2017 gemeinsam mit den internationalen Tochtergesellschaften 266 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von rund 44,4 Millionen € im Jahr 2017 erwirtschafteten. In Europa gelten die Entwicklungen des österreichisch-deutschen Kfz-Diagnose- und Messtechnik-Spezialisten als technologischer Maßstab. Namhafte Automobilhersteller wie die VW-Gruppe, BMW, Jaguar Land Rover, der Daimler-Konzern oder der österreichische Motorradhersteller KTM vertrauen auf das technische Know-how aus Graz. Kfz-Diagnose, Messtechnik, E-Mobility, Klimaservice und Abgasuntersuchung sind die bedeutenden Geschäftsfelder von AVL DiTEST.













