Infografik: Wohnkosten bringen viele ins Schwitzen

Wie viel vom Einkommen auf die fixen Wohnkosten der Österreicher entfällt, wurde im Rahmen einer aktuellen ING Umfrage erhoben.

Wien (OTS) - Ein Viertel bis die Hälfte des Monatseinkommens wenden 37% der Österreicher laut ING Umfrage für fixe Wohnkosten (Miete bzw. Kreditrate) auf. 13% sogar noch mehr.

Fast jeder Dritte (29%) kommt mit diesen hohen Belastungen ins Schwitzen und sagte: „Für mich ist es schwierig bzw. sehr schwierig, Miete bzw. Kreditrate zu begleichen.“

Details zu den Befragungsergebnissen liefern die Infografiken (siehe Anhang).

Über die Umfrage

Die Umfrage erfolgte im Rahmen der ING International Survey – einer Studienserie, die im Auftrag der ING Group regelmäßig verschiedene Aspekte rund um die Themen „Sparen, persönliche Finanzen, Digitalisierung/Banking und Wohnen“ beleuchtet. Für die aktuelle Umfrage wurden vom Institut Ipsos online in 13 Ländern Europas (Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien, Türkei, Tschechien) sowie den USA und Australien knapp 15.000 Personen ab 18 Jahren befragt. In Österreich wurden über 1.000 Personen befragt.

