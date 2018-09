Greenpeace: Gütezeichen „GenussRegion Österreich“ ab sofort „vertrauenswürdig“

Auch AMA muss jetzt auf Gentechnik-Futtermittel verzichten

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat jetzt ihre Bewertung des Gütezeichens „GenussRegion Österreich“ von „bedingt vertrauenswürdig“ auf „vertrauenswürdig“ heraufgestuft. Grund dafür ist, dass das Gütezeichen heute bekanntgegeben hat, bis zum Jahr 2020 komplett auf Gentechnik-Futtermittel zu verzichten und ausschließlich auf regionale Futtermittel zu setzen. Damit wurde der größte Kritikpunkt von Greenpeace an diesem Zeichen behoben. Die Umweltschutzorganisation fordert nun von der AMA auch bei ihrem staatlichen Gütezeichen diesem Beispiel zu folgen und ebenfalls auf Gentechnik-Futtermittel zu verzichten.

Bislang gab es noch fünf „GenussRegionen“, in denen an Schweine Gentechnik-Soja aus Übersee verfüttert wurde. Damit ist jetzt Schluss: „Wir freuen uns, dass alle ‚GenussRegionen‘ Gentech-Futter von ihrer Liste gestrichen haben“, sagt Jens Karg, Landwirtschaftssprecher bei Greenpeace in Österreich. Angeschoben wurde diese Entscheidung durch den im Februar veröffentlichten Gütezeichen-Report von Greenpeace. Damals hatte die Umweltschutzorganisation die 26 wichtigsten Gütezeichen bewertet, darunter auch die „GenussRegionen Österreich“.

Mit dem Kauf von „GenussRegion“-Produkten können KonsumentInnen jetzt darauf vertrauen, dass die Lebensmittel nicht nur aus der Region sind, sondern auch ohne Gentechnik hergestellt wurden. Gerade im Schweinefleischbereich ist das noch selten. Wer bislang Schweinefleisch ohne Gentechnik kaufen wollte, konnte beispielswiese auf Bio-Fleisch sowie die „Fairhof“-Produkte von Hofer oder die „Tann Heimathöfe“ von Spar zurückgreifen.

In Sachen Gentechnik besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf:

„Leider verfüttern noch immer mehr als 90 Prozent der österreichischen Schweinebauern Gentechnik-Soja. Das muss endlich aufhören“, betont Karg. Greenpeace fordert daher von der AMA, umgehend einen Ausstiegsplan aus Gentechnik-Futtermittel vorzulegen.

Den Gütezeichen-Guide „Zeichen-Tricks“ von Greenpeace in Österreich finden Sie unter: https://konsum.greenpeace.at/guetezeichen/

Eine Graphik der Besserbewertung der GenussRegionen finden Sie hier:

https://bit.ly/2oVlTU2

