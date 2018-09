Jolywood erhält Zuschlag von SPIC für Aufträge von N-Typ-Solarmodulen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ("Jolywood" oder "das Unternehmen"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jolywood (Suzhou), Sunwatt Co. Ltd., hat einen Vertrag mit Haixing New Energy ("Haixing") unterzeichnet, einer Tochtergesellschaft von State Power Investment Corporation Limited (SPIC), einer der fünf größten Stromerzeuger Chinas, der von der der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, SASAC) gegründet wurde. Haixing wird Solarmodulzubehör im Wert von ca. 171,30 Millionen RMB (ca. 25,16 Millionen US-Dollar) als Teil des National Photovoltaic Leader Project der Regierung (das "Projekt") liefern.

Im Rahmen des Vertrags wird Haixing bifaziale monokristalline hocheffiziente N-Typ-Solarmodule (310 Mp mit 64,63779 Megawatt Kapazität) zu einem Preis von 2,65 RMB (ca. 0,39 USD) pro Stück erwerben. Es wird erwartet, dass sich der Vertrag positiv auf das Jolywood-Geschäft von 2018 auswirken wird, da die Höhe der Einnahmen nach den Aufträgen schätzungsweise 5,28 Prozent des geprüften Betriebsergebnisses des Unternehmens von 2017 ausmachen wird.

Der Vertrag bedeutet für Jolywood im Rahmen der Projektausschreibungen von SPIC einen riesigen Erfolg. Jolywood, weithin bekannt als der weltweit größte Hersteller von PV-Rückseitenfolien und der führende Entwickler von N-Typ-Solarzellen, hat während der 22. Ausschreibung von SPIC im Jahr 2018 bereits Zuschläge im Gesamtwert von 400 Millionen RMB (58,73 Millionen US-Dollar) für die erste Gruppe von Einrichtungen für das Projekt erhalten. Dieser Zuschlag zeigt, dass Jolywood bei weiteren Ausschreibungen im Rahmen des Projekts gut positioniert ist und dass der Markt den Wert der Fähigkeit des Unternehmens zur Technologieentwicklung erkennt.

Zu Beginn des Jahres 2016 schuf das Unternehmen als Teil seiner Bemühungen zur Entwicklung von N-Zellen einen Fond im Wert von 1,367 Milliarden RMB (200 Millionen US-Dollar). Aktionäre ließen 1,18 Milliarden RMB für die Zeichnung von 50 Millionen Aktien einfließen, um Jolywoods Investitionen in den Sektor weiter zu steigern.

Was Jolywood in der Branche auszeichnet, sind seine hochwertigen Produkte. Die hocheffizienten Typ-N-Module von Jolywood zeichnen sich durch eine hohe Konversionseffizienz, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten, eine geringe Anfangsdegradation oder Lichtalterung aus und helfen den Kunden, ihre Stromkosten zu senken und weitere Vorteile zu erzielen.

Neben den Aufträgen von Haixing stellt Jolywood auch die 100-MW-Module für SPICs Sihong-Projekte her, für die Jolywood Anfang des Jahres den Zuschlag erhalten hatte.

Informationen zu Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) ist Weltmarktführer bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hoch effizienten monokristallinen, bifazialen N-Typ-Solarzellen und zweiseitig beschichteten Solarmodulen. Die 2008 gegründete Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) ist der weltweit größte Produzent von PV-Backsheets mit einer Produktionskapazität von jährlich über 100 Millionen Quadratmetern. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jolywood Suzhou, wurde 2016 gegründet und steht mit einer seit 2017 erreichten Produktionskapazität bei bifazialen N-Typ-Solarzellen von 2,1 GW an der Spitze der globalen Solarindustrie.

