13.9. - SOLD OUT – Anti-Propaganda: Mit den Widersprüchen der Gesellschaft leben

Eröffnung am 13.9.2018, 19 Uhr - Künstlerhaus 1050

15 Künstler*innen, Symposion, Performances, Film, Lecture, Talks, Workshops

SOLD OUT, bestehend aus Ausstellung, Symposion und umfangreichem Rahmenprogramm, stellt Resilienzen in Kunst und Demokratie in Europa in den Mittelpunkt.

Künstler*innen präsentieren innovative Ideen durch verschiedenen Medien zu resilienten Gesellschaften und Handlungsansätze für den Umgang mit krisenhaften Situationen. Krisen können solchermaßen Auftakt und Chance für die Diskussion über gesellschaftliche Werte und Utopien sein und als Möglichkeiten des Widerstands begriffen werden. Angeschnittene Themen sind auch Fake-News, Anti-Propaganda, Aufklärung, politische Bildung, die Macht der Bilder oder das Streben nach paradiesischen Zuständen.

Künstler*innen der Ausstellung:

Sarah Bildstein, Silvia Maria Grossmann, Maria Hanl, Eva Kees, Luise Kloos, Anne Kückelhaus, Aurelia Meinhart, Falk Messerschmidt, Julian Palacz, Karin Maria Pfeiffer, Roanna Rahman, Stjepan Sandrk, Davide Skerlj, Angela Wiedermann, Josip Zanki



Ausstellung: 14.9.2018 – 2.2.2019



RAHMENPROGRAMM

Lange Nacht der Museen

6. Oktober 2018, 18 – 1 Uhr

Führung, 19.30 Uhr

Künstlerinnenführung und Artist Talk mit Eva Kees und Karin Maria Pfeifer

Performance, 20.30 Uhr

Sula Zimmerberger im Dialog mit SOLD OUT



FUNKENFLUG

Kuratorin: Maria Christine Holter

FUNKENFLUG 11

Paradoxie als Strategie der Resilienz

15. November 2018

18 Uhr Artist Talk: Maria Christine Holter mit Sarah Bildstein und Karin Maria Pfeifer

19.30 Uhr Autoduett – Lecture Performance von Nikolaus Gansterer und Thomas Raab

Talk mit Künstler*innen und Publikum

Moderation: Maria Christine Holter



Symposion

22. November 2018, 18 – 22 UhrIm Rahmen der VIENNA ART WEEK

Lectures (EN)

Opening of Anti-Propaganda Activism

Gintautas Mazeikis, Künstler, Philosoph, Politikwissenschaftler, Aktivist, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litauen

Performativity of Mephistopheles and repetitive quality of Bureaucratic Moloch: Memorising the Iron Curtain

Josip Zanki, Künstler, Kulturanthropologe, Präsident der Kroatischen Künstlervereinigung und Mitglied des Europäischen Kulturparlaments, Academy of Fine Arts Zagreb, Kroatien



Lese-Performance (DE)

Fick dich, multifaktorielles Modell

Angela Wiedermann



Round Table (DE/EN) Propaganda – Anti-Propaganda: Und was kann ich tun?

Maria Hanl, Gintautas Mazeikis, Stjepan Sandrk, Angela Wiedermann, Josip Zanki sowie weitere Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung und John Evers (Leiter der Initiative Erwachsenen­bildung in der VHS Wien). Moderation: Luise Kloos



Filmcasino

24. November 2018, 11 Uhr

5., Margaretenstraße 78

Faust RU, 2011, 134 Minuten, Regie: Alexander Sokurov, Anschliessend Diskussion mit Josip Zanki (Künstler und Kulturanthropologe) und Führung durch die Ausstellung mit Luise Kloos



FUNKENFLUG 12

Subtile Revolutionen

17. Jänner 2019

18 Uhr Artist Talk: Maria Christine Holter mit Julian Palacz und Luise Kloos

19.30 Uhr Performance – Anna Vasof / Spoken Word Poetry – Yasmin Hafedh a.k.a. Yasmo

Talk mit Künstler*innen und Publikum

Moderation: Maria Christine Holter

www.funkenflug.net



Vermittlungsprogramm

Erlebnisraum Künstlerhaus 2018/19

Informationsveranstaltung

17. September 2018, 16 Uhr

Handabdrücke, 6-13 Jahre

13., 20. Oktober 2018, 14 Uhr

Offener Ausstellungsrundgang

18. Oktober, 13. Dezember 2018, 18 Uhr

Die Macht der Bilder, 6-13 Jahre

10., 17. November 2018, 14 Uhr



Künstlerhaus 1050

Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs

Stolberggasse 26

1050 Wien

Öffnungszeiten: Di – Fr 14 – 18 Uhr, Do 14 – 21 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr, So / Mo / Feiertag geschlossen

