heute.at laut ÖWA Basic zum 3. Mal in Folge Nummer 1 unter den Online Dachangeboten von Zeitungsportalen

Wien (OTS) - Mit 5.312.000 Unique Clients (UC) führt heute.at im Dachangebot auch im August das UC Ranking der Online Angebote von Zeitungsportalen an. Damit ist heute.at in dieser Kategorie laut ÖWA Basic bereits zum 3. Mal in Folge die Nummer 1. Dahinter reihen sich das Dachangebot der Tageszeitung „Österreich“, das „oe24-Netzwerk“ und das Dachangebot „derStandard.at“ ein.

heute.at Dachangebot 2018 konstant über 5 Millionen Unique Clients

Keinem anderen Zeitungsportal Dachangebot ist es 2018 gelungen, in den monatlichen Ausweisungen bei den UC konstant die 5-Millionen-Marke zu übertreffen. Damit präsentieren sich die starken Angebote von heute.at als verlässliche Konstante in dem sonst sehr volatilen Online Markt.

Steigerung auch bei ÖWA Plus

Im Gegensatz zur ÖWA Basic – hier werden die Unique Clients, also die Anzahl der Computer, von denen auf ein Online Angebot zugegriffen wird gemessen – misst ÖWA Plus die Anzahl der Personen, die eine Website nutzen. Für das Dachangebot von heute.at wurde gerade für das 1. Quartal 2018 eine Steigerung der Reichweite von 29,8% auf nun 35,6%, ausgewiesen. Das entspricht 2,3 Millionen Leserinnen und Lesern, die monatlich auf den starken digitalen Seiten von heute.at surfen.

„Unsere Strategie eines konvergenten Newsrooms ist voll aufgegangen. Ich freue mich, dass wir jeden Monat gleichmäßige Wachstumsraten verzeichnen können“, so heute.at Chefredakteurin Mag. Maria Jelenko-Benedikt.

