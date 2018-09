EuroSkills 2018: Team Austria feierlich verabschiedet

43 Fachkräfte bei Berufs-EM in Budapest

Wien (OTS) - Unter dem Motto „10 Jahre Österreich bei EuroSkills“ wurden die 43 heimischen EuroSkills-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wien feierlich verabschiedet. Ehemalige EuroSkills-Champions von allen bisherigen Europameisterschaften wünschten dem Team Austria viel Glück.

Am Montag wurde Österreichs Team für die Berufseuropameisterschaften in Budapest feierlich verabschiedet. Neben WKÖ-Präsident Harald Mahrer stimmten auch ehemalige EuroSkills-Champions das Team Austria auf das bevorstehende Highlight ein.

43 Fachkräfte gehen von 25. bis 29. September in Budapest in 36 Disziplinen an den Start. Insgesamt kämpfen mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Ländern bei den 6. EuroSkills Berufseuropameisterschaften um die begehrten EM-Titel. Österreich ist Titelverteidiger, war sowohl bei EuroSkills 2012 in Spa als auch 2014 in Lille und 2016 in Göteborg die beste Nation.

Mahrer: „Enorme Herausforderung“

„Die Titelverteidigung ist natürlich eine enorme Herausforderung. Aber mit dem vorbildlichen Einsatz und dem begeisternden Engagement unserer Fachkräfte werden auch diese Europameisterschaften für Österreich erfolgreich verlaufen. Ich wünsche unserem Team alles erdenklich Gute in Budapest“, sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Faßmann: „Viele unvergessliche Momente“

„Unsere EuroSkills-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind perfekte Beispiele dafür, wie mit einer fundierten Ausbildung, Eigenverantwortung und Freude an der Tätigkeit Talente entwickelt und gefördert werden können“, sagt Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. „In diesem Sinne wünsche ich dem Team Austria viel Erfolg und zahlreiche unvergessliche Momente.“

Weitere Informationen zu den Berufswettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie auf:

• Webseite unter www.skillsaustria.at sowie

• Facebook unter www.facebook.com/skillsaustria/ oder

• Twitter unter https://twitter.com/skills_austria

Über SkillsAustria

SkillsAustria koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe innerhalb der WKO die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe (AustrianSkills), deren Sieger Österreich bei den internationalen Berufsmeisterschaften – EuroSkills und WorldSkills – vertreten. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Das österreichische Team für EuroSkills 2018 wird von den Wirtschaftskammern Österreichs, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt finanziert. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von workwear engelbert strauss, Schütze Schuhe, Würth, 3M, dem WIFI Österreich sowie der Initiative go-international.

Über EuroSkills

Nach dem Vorbild der internationalen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills fanden im Jahr 2008 erstmals die Berufseuropameisterschaften EuroSkills statt. Ziel der europäischen Plattform der Berufe ist es, junge Fachkräfte zu fördern sowie den Wirtschaftsstandort Europa insgesamt zu stärken. Bei den vergangenen EuroSkills 2016 in Göteborg war Österreich mit insgesamt 14 Medaillen und 9 Medallions for Excellence erfolgreichste Nation in der Gesamtwertung . EuroSkills 2020 finden vom 16. bis 20. September 2020 erstmals in Österreich (Graz) statt.

Aktuelles Bildmaterial ist auf Flickr unter https://www.flickr.com/photos/skillsaustria/

abrufbar und für Pressezwecke unter Nennung der Bildrechte (WKÖ/SkillsAustria) kostenfrei verwendbar. (PWK597/us)

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Fraiss

Offizieller Delegierter

SkillsAustria | Abteilung für Bildungspolitik | Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900-4070 | F 05 90 900-118304

E skillsaustria @ wko.at | W https://www.skillsaustria.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe