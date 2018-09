AVISO – Mittwoch, 12.9.: SPÖ-Parteivorsitzender Kern auf „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour in Winden am See

Betriebsbesichtigung Weingut inklusive gemeinsamer Weinlese mit Winzer Leo Hillinger

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundespartievorsitzender Christian Kern wird im Rahmen der großen „Stadt.Land.Zukunft“-Tour am Mittwoch, 12. September 2018, Winden am See im Burgenland besuchen. Kern wird gemeinsam mit Bürgermeister Erwin Preiner das Weingut Leo Hillinger besichtigen und dort mit Winzer Leo Hillinger eine Weinlese durchführen. ****

Datum: 12. September 2018

Ort: Winden am See, Burgenland

Programm:

15.00 Uhr: Begrüßung im Gemeindeamt Winden am See durch Bgm. Preiner, Gemeindebediensteten und Winzer Leo Hillinger (Hauptstraße 8, 7092 Winden am See)

15.40 Uhr: Betriebsbesichtigung Weingut Leo Hillinger in Jois inklusive Weinlese mit Leo Hillinger und Bgm. Preiner (Hill 1, 7093 Jois)

