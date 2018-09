Start für Austro-Mime Julian Schneider bei „Sturm der Liebe“ am 12. September in ORF 2

Außerdem: 3.000. Folge am 21. September um 14.15 Uhr

Wien (OTS) - Zuwachs für den „Fürstenhof“! Mit der Folge 2.994 betritt der Österreicher Julian Schneider am Mittwoch, dem 12. September 2018, um 15.10 Uhr in ORF 2 erstmals das TV-Hotel der ORF/ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Schneider schlüpft dabei dauerhaft in die Rolle von Joshua Winter. Mit seinem Auftritt kommt ein lang gehütetes Geheimnis von Werner Saalfeld ans Licht. Denn Valentina ist nicht Roberts einziges Kind. Sein unerwartetes Auftauchen im Fünf-Sterne-Hotel könnte aber vielleicht die ersehnte Rettung für die an Leukämie erkrankte Valentina sein.

Am Freitag, dem 21. September 2018, um 14.15 Uhr feiert „Sturm der Liebe“ in ORF 2 nicht nur den Geburtstag von Werner Saalfeld, sondern auch die 3.000. Folge der Erfolgstelenovela.

Julian Schneider über sein Engagement bei „Sturm der Liebe“

Die Rolle in einer täglichen Serie ist für den 28-jährigen Julian Schneider eine besondere Herausforderung und hat auch einen speziellen Reiz: „Ich drehe zurzeit um die 40 Szenen pro Woche. Man kann sich als Schauspieler sehr gut ausprobieren und braucht den Mut und hohe Konzentration, so viele Szenen schnell umzusetzen.“ Nach seiner Ausbildung am Max Reinhardt Seminar und am Lee Strasberg Theater & Film Institut sammelte er erste TV-Erfahrungen in Produktionen wie „Paul Kemp – Alles kein Problem" (2013). Zuletzt stand er für die ORF-Serie „Soko Kitzbühel" (2017) vor der Kamera. Jetzt freut sich Schneider über sein Engagement bei der Erfolgstelenovela: „Alleine die Dreherfahrung, die man für sich mitnehmen kann, ist unbezahlbar.“

Mehr zum Inhalt der Folge:

Valentina gerät mit ihren Eltern in einen Streit und erfährt von Werners lang gehütetem Geheimnis. Unterdessen nimmt Pauls Fürsorge gegenüber Jessica und ihrem Baby immer mehr zu. Romy ist darüber sehr irritiert. Kann es sein, dass ihre Beziehung mit Paul gefährdet ist? André erkennt, dass sein Leben so nicht weitergehen kann. All die Lügen und Intrigen müssen endlich aufhören! Joshua Winter (Julian Schneider) taucht unerwartet im Fünf-Sterne-Hotel auf. Er könnte Valentinas Rettung sein. Aber kann man dem jungen Mann wirklich trauen?

Mit Larissa Marolt (Alicia), Sebastian Fischer (Viktor), Julian Schneider (Joshua), Dieter Bach (Christoph), Erich Altenkopf (Michael), Dirk Galuba (Werner) u. a.

Regie: Lutz von Sicherer, Alexander Wiedl

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at