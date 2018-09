ORF SPORT + mit UEFA Women‘s Champions League-Spiel SKN St. Pölten – Paris Saint-Germain

Weiters am 12. September: PK zur DTM Spielberg 2018 und zum UEFA-Match Bosnien-Herzegowina – Österreich

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 12. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur DTM Spielberg 2018 um 11.30 Uhr, von der ÖFB-Pressekonferenz nach dem UEFA Nations League-Spiel Bosnien-Herzegowina – Österreich um 12.30 Uhr und vom UEFA Women‘s Champions League-Spiel SKN St. Pölten – Paris Saint-Germain um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Tischtennis-Final Four der ÖTV-Bundesliga um 21.15 Uhr und vom UEFA Nations League-Spiel Bosnien-Herzegowina – Österreich um 21.45 Uhr.

Die DTM gastiert von 21. bis 23. September in Spielberg in Österreich. Lucas Auer und Philipp Eng sowie der amtierende Champion und Wahl-Österreicher René Rast stehen gemeinsam mit dem DTM-Vorsitzenden Gerhard Berger den Medienvertretern in Wien Rede und Antwort zum vorletzten und möglicherweise entscheidenden Rennwochenende der DTM 2018. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz live aus Wien. Reporter ist Dieter Derdak.

Am 11. September trifft das Österreichische Fußball-Nationalteam im UEFA Nations League-Spiel auswärts in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz einen Tag nach dem Match live aus Wien. Reporter ist Daniel Warmuth.

Mit Paris Saint-Germain gastiert im Hinspiel des Sechzehntelfinales der UEFA Women‘s Champions League eine europäische Top-Adresse in der NV Arena in St. Pölten. Die französische Weltauswahl von Coach Olivier Echouafni drang in den Jahren 2015 und 2017 jeweils bis ins Endspiel der Frauen-Königsklasse vor, scheiterte dort jedoch an Frankfurt bzw. den Rivalinnen von Lyon. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Details unter http://presse.ORF.at.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 11. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

