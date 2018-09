ORF-Premiere: „Notfall im Paradies“ für „Die Inselärztin“ am 12. September in ORF 2

Teil zwei der „Sommer-Romanze“ mit Anja Knauer und Helmut Zierl

Wien (OTS) - Ein „Notfall im Paradies“ wird für Inselärztin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) in der ORF-Premiere am Mittwoch, dem 12. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einem Wettlauf gegen die Zeit: Im zweiten Teil der „Inselärztin“-Reihe breitet sich eine gefährliche Infektion im Luxusressort auf Mauritius aus. Hoteldirektor Kulovits (Helmut Zierl) fürchtet um den Ruf seiner ausgezeichneten Küche, denn ausgerechnet jetzt kommt eine Restaurantkritikerin (Sonja Kirchberger) zu Besuch. In weiteren Rollen sind Tobias Licht als Chefarzt der Inselklinik sowie Tyron Ricketts als Barkeeper Mike und Dennenesch Zoudé als Küchenmanagerin Emi zu sehen. Das Drehbuch der in Mauritius gedrehten Sommer-Romanze stammt von Maja und Wolfgang Brandstetter, Regie führte Peter Stauch. Romantisch wird es mit Anja Knauer auch am Sonntag, dem 23. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2, wenn sie in der ORF-Premiere von „Rosamunde Pilcher: Ein Doktor & drei Frauen“ zu sehen ist.

Mehr zum Inhalt:

Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) hat sich auf Mauritius bestens eingelebt. In ihrer Praxis im Luxusressort mit Blick auf paradiesische Strände kommt aber keine Beschaulichkeit auf. Zwei Hotelgäste sind mit rätselhaftem Organversagen zusammengebrochen. Mit der Hilfe von Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) kann Filipa gerade noch das Schlimmste verhindern. Als auch die Chefköchin Rachel (Valentina Sauca) erkrankt, deutet alles auf eine hochansteckende Infektion hin. Für Hoteldirektor Kulovits (Helmut Zierl) eine Katastrophe, denn Restaurantkritikerin Andrea Richter (Sonja Kirchberger) hat ihren Besuch angekündigt.

