Neue Richtlinien für die Förderung der NÖ Kinderbetreuung

Mikl-Leitner/Teschl-Hofmeister: Zusätzliche Unterstützung für unsere Familien

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung neue Förderrichtlinien für die NÖ Kinderbetreuung beschlossen. Rückwirkend mit 1. September werden dabei die Unterstützung für Träger einer Tagesbetreuungseinrichtung von rund 17.500 auf 22.000 Euro pro Jahr und Gruppe aufgestockt, die Unterstützung für Träger von Tageseltern, die unter 3-Jährige betreuen, von 30 Euro auf 37,50 Euro pro Kind und Monat erhöht und auch die Unterstützung für Eltern bei Betreuung von unter dreijährigen Kindern verbessert. „Mit den neuen Richtlinien zur Kleinkindbetreuung wird es für unsere Familien einfacher eine Förderung von maximal 300 Euro pro Monat in Anspruch zu nehmen, da die Einkommensgrenzen für den Erhalt der Unterstützung um 25 Prozent angehoben wurden“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Durch die neuen Beschlüsse werden rund 2,1 Millionen Euro mehr für die Kinderbetreuung in Niederösterreich investiert.

„Mit unseren Fördermaßnahmen im Familienbereich zielen wir darauf ab, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weitestgehend zu ermöglichen und Unterstützung für die Kinderbetreuung zu leisten. Daher umfasst unser blau-gelbes Familienpaket neben dem weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsgruppen auch eine Verbesserung der Elternförderung für die Kleinstkinderbetreuung sowie die Erhöhung der Personalkostenförderung des Landes für Tagesbetreuungseinrichtungen und Anbieter von Tageseltern“, so die Landeshauptfrau und die Familien-Landesrätin.

100 neue Kleinkinderbetreuungsgruppen sollen in den kommenden Jahren im ganzen Land durch das blau-gelbe Familienpaket dort entstehen, wo sie von den Familien in Niederösterreich gebraucht werden: „Durch die neue 15a-Vereinbarung im Bereich der Elementarpädagogik werden der Bund, die Länder und Gemeinden in den kommenden vier Jahren jährlich über 180 Millionen Euro österreichweit investieren. „Wir unterstützen den bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung in unseren Gemeinden seit Jahren auf vielfältige Weise und haben auch bei den Abstimmungen mit dem Bund zur neuen Vereinbarung, durch umsichtiges Verhandeln ein wertvolles Ergebnis im Sinne unserer Familien im Land erzielt. Damit ist auch die Umsetzung unseres blau-gelben Familienpakets gesichert“, so Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister.

