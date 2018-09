TPA holt drei neue Partner an die Spitze des Unternehmens

Wien (OTS) - Die Führungsspitze von TPA, einem der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wird erweitert. Als neue Partner wurden vor kurzem Klaus Krammer, Christian Oberkleiner und Dieter Pock in die Unternehmensleitung geholt. Die Steuerexperten sind jeweils seit mehreren Jahren bei TPA tätig und verfügen über umfassende fachliche Expertise und Erfahrung. Insgesamt zählt das Beratungsunternehmen mit 12 Standorten und rund 550 Mitarbeitern in ganz Österreich nun 40 Partnerinnen und Partner.

Die Details zu den neuen Partnern:

Klaus Krammer

Seit 2009 ist Klaus Krammer bei TPA, seit 2016 leitet er mit großem Einsatz den Bereich Outsourcing in Bratislava. Der gebürtige Fürstenfelder absolvierte die Studien Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften in Wien. „Erfolg braucht immer eine Vision“, so das Credo des Steuerberaters. Von Beginn an legte er seinen Fokus auf Mittel- und Südosteuropa und sammelte länderübergreifende Erfahrung mit internationalen Klienten. Der Steirer ist Autor zahlreicher Fachartikel und als Vortragender tätig. Privat ist Klaus Krammer sportlich sehr aktiv und verbringt seine Freizeit gerne auf dem Golfplatz.

Foto Klaus Krammer

Christian Oberkleiner

Christian Oberkleiner ist Spezialist für Rechtsformgestaltungen und Umgründungen. „Bei einer umfassenden steuerlichen Beratung ist auch der Blick über den Tellerrand wichtig, um maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten“, so der neue TPA Partner. Neben seinem profunden Fachwissen sind es Eigenschaften wie Flexibilität, Engagement und Lösungsorientierung, die seine Kunden besonders an ihm schätzen. Der sympathische Jurist ist Autor zahlreicher Publikationen und Fachvortragender. Kraft tankt der gebürtige Wiener und Vater von drei Kindern in der Natur beim Wandern und Skifahren.

Foto Christian Oberkleiner

Dieter Pock

Der gebürtige Wiener absolvierte sein BWL-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist seit 2004 Steuerberater bei TPA. Er berät neben Klein- und Mittelunternehmen Start-Ups in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen und ist als Vortragender tätig. Mit der Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und IT-Kompetenz unterstützt er Kunden bei der Organisation und Durchführung des Rechnungswesens, bei Outsourcing-Projekten und Digitalisierung. Stolz ist er darauf, viele Kunden von Beginn seiner Tätigkeit an zu betreuen. Ausgleich findet der dreifache Vater bei Aktivitäten mit seiner Familie.

Foto Dieter Pock

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.



Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Weitere Informationen unter: www.tpa-group.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.(FH) Gerald Sinabell, T (01) 58835-428, gerald.sinabell @ tpa-group.at