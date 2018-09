AVISO | PK NEOS Wien: Chance 2020 – Start für den großen Programmprozess | Do, 13.9.2018 | 10:00 Uhr

Mit Beate Meinl-Reisinger und Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - NEOS Wien startet einen breit angelegten Programmprozess. In der ‚Chance 2020‘ werden mit den Wienerinnen und Wienern Antworten auf die brennenden Zukunftsfragen für unsere Stadt gesucht. Als Bürger_innenbewegung, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt, legt NEOS Wien die ‚Chance 2020‘ als großes Beteiligungsformat an. Zum Start präsentieren NEOS Wien Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger und der designierte NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr die Eckpunkte der ‚Chance 2020‘, die mit einer großen Chancenkonferenz am 18.9. beginnt.

Die Medienvertreter_innen sind dazu sehr herzlich eingeladen.

