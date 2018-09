dm bringt Europas größte Beauty Convention – GLOW by dm – nach Wien

Am 26. Jänner 2019 heißt es „Let’s GLOW“ auch in Österreich

Salzburg/Wals (OTS) - dm drogerie markt holt als Hauptsponsor Europas größte Beauty Convention nach Wien. Die GLOW by dm wird am 26. Jänner 2018 zum ersten Mal in Österreich das Messezentrum Wien in ein Beauty-Paradies verwandeln und die Hauptstadt zum Glänzen bringen. Neben nationalen und internationalen Beauty-Stars, den neuesten Marken und aktuellen Styling-Trends präsentiert dm Österreich die Ausbildung und Lehre bei dm.

Salzburg/Wals, 11. September 2018. Auf der GLOW by dm trifft sich die angesagte Beauty- und Influencer-Szene. Bislang nur in Deutschland – schon bald aber auch in Österreich. „Wir holen das Erfolgsformat nach Wien. Im Jänner erwarten die Besucher der ersten Beauty Convention Instagram-Stars, Newcomer-Marken und die großen Beauty-Brands sowie zahlreiche Show-Acts auf der GLOW by dm Bühne,“ freut sich dm Geschäftsführer Harald Bauer schon jetzt auf das Highlight im Jänner 2019.

Meet & Greet mit den angesagtesten Instagram- und YouTube-Stars

Beauty-Blogger, YouTuber und Instagram-Stars auf der GLOW by dm hautnah erleben: An den Ständen der Aussteller haben Besucher die Chance, ihre Stars persönlich für Selfies und Autogramme zu treffen. Bei den Trend-Talks auf der Showbühne gibt es Tipps und Tricks der Stars. Musik, Live-Tutorials und die angesagtesten Beauty-Brands aus den Bereichen Make-up, Styling und Pflege treffen auf der GLOW by dm zusammen. Es gibt viele Produktneuheiten zu entdecken und an den Styling-Ständen der Profis testen die Gäste die aktuellesten Produkte. Natürlich bieten die Experten von dm individuelle Beratung und Informationen rund um die vorgestellten Produktneuheiten der Markenartikelindustrie und der dm Marken. Das Erfolgsformat aus Deutschland gastierte bereits in fünf deutschen Großstädten und war jedes Mal mit über 5.000 Gästen ausverkauft. Wann der Kartenverkauf startet, erfahren Beauty-Fans am 14. September 2018 auf meindm.at und den Social Media Kanälen von dm Österreich.

Ausbildungsplatz mit #herzundkopf – Lehrlingsinformation bei der Beauty Convention

Bei der GLOW by dm erfahren die Besucher alles rund um die Lehrlingsausbildung bei dm. Lehrlinge wie Ausbilder sind für die Jugendlichen vor Ort und geben aus erster Hand Auskunft zur Lehre in den Berufen Drogistin, Friseurin/Stylistin sowie Kosmetikerin und Fußpflegerin. In der „Mom’s Lounge“ – der Ruheoase für die begleitenden Mütter – steht Entspannung mit Beauty- und Friseur-Behandlungen auf dem Programm. Zusätzlich erhalten Mamas auch dort Informationen rund um die Lehrlingsausbildung und das Arbeiten bei dm.

Über dm drogerie markt GmbH

dm drogerie markt GmbH eröffnete im Jahr 1976 die erste Filiale in Österreich. Der heutige Firmensitz in Salzburg/Wals ist Dreh- und Angelpunkt in Österreich sowie für die Expansion in die Verbundenen Länder in Mittel- und Südosteuropa. Geleitet wird das Unternehmen von einem neunköpfigen Geschäftsführungsteam unter dem Vorsitz von Mag. Martin Engelmann und dem stellvertretenden Vorsitz von Dipl. Inform. Manfred Kühner. Insgesamt beschäftigt dm Österreich mehr als 6.760 Mitarbeiter in den 391 dm Filialen, den 174 dm friseur- und 109 dm kosmetikstudios sowie in der Teilkonzernzentrale in Salzburg und im Verteilzentrum in Enns. Im Geschäftsjahr 2016/17 wurde in Österreich ein Umsatz von 904 Millionen Euro erwirtschaftet. Marken von dm sind unter anderem Balea, alverde NATURKOSMETIK, dmBio, babylove, DAS gesunde PLUS, Denkmit und SUNDANCE.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich



movea marketing GmbH & Co KG

Ernst-Grein-Straße 5

5026 Salzburg

Tel.: 0662/64 35 79-0

E-Mail: presse @ pr.dm-drogeriemarkt.at