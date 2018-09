Ausstellung in der ÖBV: Walter Schmögner - Vielfalt

Die Liebe zum Schwer-Einordenbaren

Wien (OTS) - Anlässlich seines 75. Geburtstags wird Walter Schmögner ab Oktober 2018 im ÖBV Atrium gewürdigt. Der 1943 in Wien geborene Künstler verbrachte seine Kindheit in Toledo/Spanien, die künstlerische Ausbildung erhielt er an der „Graphischen“ in Wien. Zahlreiche Studienreisen und Auslandsaufenthalte führten ihn nach Deutschland, Frankreich, England, Italien, Spanien, Nordafrika sowie in die Schweiz und die USA.

Schmögner wirkt auch als Bühnenausstatter und gab seinen Erfahrungsschatz als Gastprofessor in Hamburg, Salzburg und Wien weiter.



Zentrale Themen seiner Arbeit sind farbstarke Auseinandersetzungen mit dem Licht und düstere Architekturphantasien. Die Liebe zum Amorphen, Animalischen, zum Schwer-Einordenbaren sowie zum subversiven, hintergründigen Witz charakterisiert bis heute sein umfassendes Oeuvre. „Bei mir passiert alles im Kopf, dann geht es weiter im Atelier. Es beginnt immer mit der Bleistiftzeichnung. Durch die Skizzen entwickelt sich etwas, manchmal werden daraus Gemälde oder auch Objekte. Dadurch ergibt sich diese Vielfalt“, so Schmögner.



Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist der Künstler sicherlich auch durch seinen wöchentlichen Cartoon „Co & Mix“ in einer österreichischen Tageszeitung. Der Maler, Zeichner, Buch-, Foto- und Filmkünstler, Kinderbuchillustrator und Bildhauer lebt und arbeitet in Wien und im Südburgenland.



Vernissage am 2. Oktober 2018 um 19 Uhr

im ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1010 Wien



Eröffnung: Mag. Josef Trawöger, ÖBV Vorstandsvorsitzender

Kuratorin: Jacqueline Chanton

Laudatio: Roman Grabner, Kurator Museum Joanneum Graz

Musik: Harri Stojka und Band



Dauer der Ausstellung: 3. Oktober 2018 bis 11. Jänner 2019, Mo – Fr 8.00 bis 16.00 Uhr, freier Eintritt



Wir freuen uns über eine Ankündigung in Ihrem Medium bzw. auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter jacqueline.chanton @ oebv.com oder michael.zentner @ oebv.com



Diese Information finden Sie auch auf unserer Homepage.



Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität. Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) erreicht sie ein Gleichschalten von Kunden- und Eigentümerinteressen. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

Vernissage Walter Schmögner

Datum: 02.10.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: ÖBV Atrium

Grillparzerstraße 14, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.oebv.com/web/aktiv/schmoegner.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Zentner

Marketing und Unternehmenskommunikation

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 059 808-1020

michael.zentner @ oebv.com

www.oebv.com