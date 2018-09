Pressekonferenz am 25. September in Wien: Hämorrhoiden - das geheime Leiden

Neue Behandlungsmöglichkeiten der problematischen Gefäßkissen im Analbereich

Wien (OTS) - Besonders in der Schwangerschaft und Stillzeit leiden viele Frauen unter Hämorrhoiden. Deshalb lädt der Berufsverband der österreichischen Gynäkologen (BÖG) zum Pressefrühstück "Hämorrhoiden - das geheime Leiden: Neue Behandlungsmöglichkeiten der problematischen Gefäßkissen im Analbereich.

Jucken, Brennen, Schmerzen im Analbereich? Blutungen beim Stuhlgang? Jede/r Dritte leidet unter Hämorrhoidalbeschwerden. Besonders Schwangere sind betroffen. Die Vergrößerung der Hämorrhoidalknoten wird in vier Stadien eingeteilt. In allen Stadien können - neben ausreichend hygienischen Maßnahmen - Salben mit natürlichen Inhaltsstoffen (frei von Kortison) Beschwerden lindern und oft Symptome zum Verschwinden bringen. Eventuell ist zusätzlich eine medikamentöse Therapie erforderlich. Nur in 20 Prozent der Fälle sind Operationen überhaupt nötig. Die innovativen Operationstechniken HAL und RAR haben sich etabliert, es kommen aber auch verschiedene andere Operationstechniken zum Einsatz.

Ihre Gesprächspartner:

* Dr. Michael Elnekheli, Präsident der BÖG, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe:

"Warum Frauen besonders in der Schwangerschaft und Stillzeit unter Hämorrhoiden leiden"

* Univ.-Prof. Dr. Max Wunderlich, Facharzt für Chirurgie in Wien:

"Hämorrhoiden - konservative Therapie"

* OÄ Dr. Michaela Lechner, FEBS, Fachärztin für Chirurgie in Wien und Klosterneuburg, Oberärztin im Krankenhaus Göttlicher Heiland

"Operative Therapie - Vorstellung der Methoden "

* Prof. (FH) Roman Kostiuk, MPharm (Hons), Apotheker aus Klosterneuburg:

"Natürlich gegen Hämorrhoiden - Neues aus der Phytotherapie"

Pressekonferenz: Hämorrhoiden – das geheime Leiden

Datum: 25.09.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

