Team Kärnten/Köfer deckt auf: Peinliches und fehlerhaftes Sachunterrichtsbuch für Kärnten im Umlauf

Klagenfurt (OTS) - Das Sachunterrichtsbuch für Kärntens Volksschulen namens „Schatzkiste – Sachunterricht Kärnten“ strotzt vor Fehlern. Das deckt heute Gerhard Köfer vom Team Kärnten auf, der das Sachbuch als peinlich und unzumutbar bezeichnet: „In der Rubrik mit Kärntner Berühmtheiten taucht beispielsweise ein gewisser „Willhelm Hrudnigger“ auf, hier dürfte wohl eher der bekannte Mundartdichter Wilhelm Rudnigger gemeint sein. Weiters wird bei den touristischen Attraktionen Kärntens auf das Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt verwiesen, welches seit Jahren in Kärnten nicht mehr veranstaltet wird.“ Ebenso fehlerhaft sei laut Köfer die Bebilderung der Sehenswürdigkeiten: „Der abgebildete See ist dem Anschein nach nicht der Wörthersee, wie es im Buch erklärt wird. Letztendlich wird auf einer geographischen Abbildung das Glantal völlig ignoriert.“ Für Köfer sei es „fatal“, dass solch ein fehlerbehaftetes „Werk“ in Kärntner Schulen verwendet wird: „Wie können SPÖ und ÖVP von bester Bildung für unsere Kinder sprechen, wenn den Kleinsten nicht einmal korrektes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt wird?“

Köfer fordert, dass derartig mangelhafte Bücher umgehend aus dem Verkehr gezogen und durch fehlerlose Exemplare aktuellen Inhalts ersetzt werden: „Auch der betroffene Schulbuchverlag ist hier in der Pflicht und in der Verantwortung. Es geht auch um deren Glaubwürdigkeit. Lehrer müssen auf die Produkte derartiger Verlagshäuser vertrauen können, was zumindest in Bezug auf das vorliegende Sachbuch nicht der Fall ist.“ Es stelle sich zudem die Frage, so Köfer abschließend, wer sich für die Auswahl der Themen sowie der Bilder verantwortlich zeichne.

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten-Liste Köfer IG

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at

www.team-kaernten.at