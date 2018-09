REMINDER Pressekonferenz: Endspurt für das Volksbegehren „DON’T SMOKE“

Bereits knapp 600.000 Stimmen gesammelt – Szekeres: „Jeder Unterstützer soll noch eine weitere Person zum Unterschreiben bewegen“

Wien (OTS) - Das ursprünglich für Mai 2018 geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie wurde seitens der Regierung wieder gekippt. Damit ist Österreich weiterhin Schlusslicht in Europa in Sachen Nichtraucherschutz. Von 1. bis 8. Oktober 2018 findet nun die Eintragungswoche für das mit der Österreichischen Krebshilfe gemeinsam initiierte Nichtraucherschutz-Volksbegehren DON’T SMOKE statt. ****

In der Unterstützungsphase ist es bereits gelungen, fast 600.000 Unterschriften, die schon für das Volksbegehren zählen, zu sammeln. Ziel ist es nun, diese Marke in der Eintragungswoche noch deutlich zu erhöhen, um so auch den Druck auf die Politik zu erhöhen: Jeder bereits deklarierte Unterstützer soll noch eine weitere Person zum Unterschreiben des Volksbegehrens bewegen.

Zum offiziellen Start für den Endspurt zur Eintragungswoche des Volksbegehrens möchten wir Sie im Rahmen einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation informieren:

- a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres

Präsident der Ärztekammer für Wien

- Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda

Präsident der Österreichischen Krebshilfe

- Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg

Initiator der Initiative „DON’T SMOKE“

- Dr. Daniela Jahn-Kuch

Mitinitiatorin der Initiative „DON’T SMOKE“

Zeit: Dienstag, 11. September 2018, 10.00 Uhr

Ort: Ärztekammer für Wien (Veranstaltungszentrum, 1. Stock, Saal 3 -Gabriele Possanner), 1010 Wien, Weihburggasse 10-12

Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer Wien

Dr. Hans-Peter Petutschnig

(++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at