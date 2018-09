Volkshilfe Benefiz mit Christoph & Lollo und Robert Blöchl

Am 17.9. im Rabenhof Theater gemeinsam gegen soziale Kälte

Wien (OTS) - In Zeiten der Entsolidarisierung, der 12-Stunden-Tage und eines um sich greifenden Sozialabbaus ist eine Stärkung der Zivilgesellschaft unerlässlich. Die Volkshilfe kämpft seit ihren Gründungstagen gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung. Darum findet am 17. September um 20 Uhr im Rabenhoftheater zusammen, was zusammen gehört – Hilfe und Unterstützung sowie Freude und Unterhaltung. Für den musikalisch-komischen Rahmen sorgen Christoph & Lollo, „Österreichs schrägstes Komiker-Duo” („Die Zeit”) und Robert Blöchl, ein Teil des preisgekrönten Kabarettduos BlöZinger.

Christoph & Lollo geben mit Vorliebe die sympathischen Dilettanten, die am eigenen Kunstanspruch scheitern. Ein Understatement, denn kaum jemand beherrscht die spontane Zusammenführung von tragisch-komischen Geschichten, abgründigem Humor und Protestliedern so perfekt wie dieses Duo. In ihrem aktuellen Album "Rock'n'Roll" bieten Christoph & Lollo musikalische Miniatur-Reportagen, die mit Witz und Detailverliebtheit den Nagel auf den Kopf treffen. Sie verhelfen den Ärgerlichkeiten dieser Welt zu neuen Qualitäten und leisten einen Beitrag zu Heiterkeit und Stimmungsaufhellung.

Robert Blöchl, bekannt als Teil des preisgekrönten Kabarettduos BlöZinger, zeigt mit seinem ersten Soloprgramm seine vielen Facetten und sein musikalisches Talent.

Jetzt Karten sichern!

Tickets können zum Preis von 24 Euro erworben werden mittels

telefonischer Bestellung unter +43 1 712 82 82 (Dienstag bis Freitag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, ausgenommen Feiertage)

Online-Bestellung an service @ rabenhof.at

Online mit Visa- und Mastercard kaufen auf https://www.ots.at/redirect/volkshilfe1

Datum: 17.09.2018, 20:00 Uhr

Ort: Rabenhof Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.rabenhoftheater.com/saison-2018-19/gemeindebau-spezialit%C3%A4ten/volkshilfe-benefiz/

