MUK: Semikonzertante Aufführung von „La clemenza di Tito“

Kooperation mit Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker

Wien (OTS/RK) - Mit „La clemenza di Tito“ präsentiert der Masterstudiengang Oper der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, in Kooperation mit der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker am 27. September 2018 bereits die dritte semikonzertante Produktion einer Mozart-Oper. Für MUK-Rektor Dr. Andreas Mailath-Pokorny „ein gelungenes Beispiel für die Vernetzung unseres musikalischen Nachwuchses und der Universität innerhalb der nationalen Kulturlandschaft.“

„La clemenza di Tito“ am Donnerstag, den 27. September 2018 um 19.30 Uhr Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Als dritte Mozart-Opernproduktion in Zusammenarbeit zwischen dem Masterstudium Oper der MUK und der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker nach „Così fan tutte (2016)“ und „Le nozze di Figaro (2017)“ wird heuer „La clemenza di Tito“ in italienischer Sprache in semikonzertanter Aufführung von Studierenden österreichischer Musikuniversitäten unter dem jungen Nachwuchsdirigenten und MUK-Absolventen Felix Hornbachner präsentiert. Diese Darbietung verlangt vom gesamten Ensemble einen besonderen kammermusikalischen Zugang beim Musizieren.

Ein Projekt der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in Zusammenarbeit mit der MUK

Erneut sind auch die Lehrenden der MUK in höchstem Ausmaß in die Organisation und Einstudierung involviert: So übernimmt Michael Werba seit 2010 die künstlerische Gesamtleitung der Sommerakademie. Darüber hinaus zeichnet Niels Muus für die musikalische Einstudierung verantwortlich und Wolfgang Gratschmaier ist für die szenische Gestaltung zuständig.

„Die Kooperation der MUK mit der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie sehr sich die Universität, aber auch jeder Lehrende persönlich für die Förderung unseres musikalischen Nachwuchses einsetzen. Den jungen Künstlerinnen und Künstlern bietet sich eine im höchsten Ausmaß professionelle Plattform um ihr Können unter Beweis zu stellen, ihre Fähigkeiten auszubauen und in einen künstlerischen Austausch mit anderen Lehrenden, Studierenden und den bereits erfolgreichen Mitgliedern der Wiener Philharmoniker zu treten“, so Andreas Mailath-Pokorny, Rektor der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Musikalische Einstudierung: Niels Muus, Greta Benini

Dirigent: Felix Hornbachner

Regie: Rita Lucia Schneider & Harald Baluch

Szenische Gestaltung: Wolfgang Gratschmaier

Orchester: Mitglieder der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker

Gesamtleitung: Michael Werba

Karten € 25,–/23,-/21,-/18.- (50% Ermäßigung für Jugendliche bis 26 Jahre)

Karten erhältlich beim Wiener Konzerthaus unter +43 1 242002, ticket @ konzerthaus.at oder www.konzerthaus.at.

Außerhalb von Wien bietet sich am Mittwoch, den 19. September (Musikverein Graz), Sonntag, den 23. September (Schloss Thalheim) und Dienstag, den 25. September (Altes Theater Steyr) die Möglichkeit, die Vorstellung zu besuchen. Karten sind bei den jeweiligen VeranstalterInnen erhältlich.

Den kompletten Veranstaltungskalender finden Sie unter

http://www.muk.ac.at/veranstaltungsuebersicht.html

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Die MUK ist – als Tochterunternehmen der Wien Holding – die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien und vereint den international besten Nachwuchs und herausragende Lehrende in der Welthauptstadt der Musik in Wien.

