ASVÖ & ROTE NASEN CLOWNDOCTORS – Erfolgreiche Kooperation seit 10 Jahren!

1 Million EURO an Startspenden für ROTE NASEN gesammelt

Wien (OTS) - Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) und die Organisation ROTE NASEN CLOWNDOCTORS veranstalten seit 10 Jahren erfolgreich ROTE NASEN Läufe. Rund 100.000 Personen haben an den von ASVÖ-Vereinen in sechs Bundesländern organisierten Läufen bisher teilgenommen. Zwei Drittel der Teilnahmegebühr spenden die ASVÖ Vereine an die ROTEN NASEN, wodurch in den letzten zehn Jahren rund eine Million Euro an Spendengeldern gesammelt werden konnte.

„Wir haben diese erfolgreiche Kooperation im Jahr 2009 gestartet, und ASVÖ Vereine organisieren rund 40 ROTE NASEN Läufe pro Jahr“, informiert ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher über das Erfolgsprojekt. „Wir können sehr stolz darauf sein, dass unsere Vereine gemeinsam mit den ROTE NASEN Clowndoctors die Menschen zu Bewegung animieren und damit auch für einen guten Zweck tätig sind“, so Robatscher weiter.

ASVÖ-Generalsekretär Mag. Paul Nittnaus: „Eine Partnerschaft über 10 Jahre zu entwickeln, ist etwas ganz Besonderes, und unser Dank gilt den ROTE NASEN Clowndoctors für das Vertrauen in unsere Organisation. Unser primäres Ziel ist es, die Menschen zu Bewegung und Sport zu animieren. Hier kann man dies wunderbar mit dem sozialen Aspekt des Helfens verknüpfen. Der Dank gilt auch allen ASVÖ-Vereinen in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten, Steiermark und Tirol, die sich alljährlich darum bemühen, diese Läufe perfekt zu organisieren.“

Rund 400 ROTE NASEN Läufe wurden von den ASVÖ-Vereinen in diesen 10 Jahren, zumeist in den Monaten Juni bis Oktober, organisiert. Mitmachen kann man laufend, spazierend, hüpfend, mit Stöcken, im Rollstuhl oder mit dem Rollator. Alle sind willkommen!

ASVÖ-Projektleiterin Mag. Christina Steininger: „Das Schöne an diesem Erfolgsprojekt ist, dass beide Seiten, ASVÖ und ROTE NASEN, davon profitieren. Unsere Vereine beweisen die Kompetenz in der Organisation der Events, die ROTE NASEN Clowndoctors sammeln mit den Läufen Spendengelder ein. Allein schon der Gedanke, durch die Teilnahme an den Läufen kranken Menschen in den Spitälern ein Lachen und Lebensfreude zu schenken, motiviert uns weiterhin, diese Kooperation fortzuführen.“

Gestern hat der 10. Wiener ROTE NASEN LAUF stattgefunden. Über 2.000 Läuferinnen und Läufer machten sich auf die Strecke in der Prater Hauptallee und genossen bei Prachtwetter das bunte Rahmenprogramm. Auf der ASVÖ Sportmeile herrschte bei den Mitmachstationen und der Präsentation von Bewegungsangeboten reger Betrieb. Der ROTE NASEN LAUF in Wien wird im Sinn der Nachhaltigkeit seit 2012 als Green Event veranstaltet.

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.300 Vereinen mit rund 900.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

