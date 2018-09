Wiener Börse erweitert ihren Handelskalender ab 2019

2019: Börsenhandel in Wien an vier österreichischen Feiertagen erstmals möglich; Angleichung an internationale Standards

Mit diesem Schritt schaffen wir einen Gleichklang mit EU Standards. Wir bieten unseren Kunden mehr Service und mehr Verfügbarkeit als je zuvor. 85 % unserer Handelsumsätze kommen aus dem Ausland. Die Nachfrage nach österreichischen Aktien ist auch an unseren Schließtagen da. Handelsteilnehmer sollen an österreichischen Feiertagen nicht auf andere Handelsplätze ausweichen müssen," erklärt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse und ihrer Holding CEESEG. -

Wien (OTS) - Ab dem kommenden Kalenderjahr stellt die Wiener Börse ihre Handelssysteme auch an ausgewählten österreichischen Feiertagen zur Verfügung. 2019 kann an den Tagen Christi Himmelfahrt (30. Mai 2019), Fronleichnam (20. Juni 2019), Mariä Himmelfahrt (15. August 2019) und Allerheiligen (1. November 2019) regulär gehandelt werden. Die gesamte Infrastruktur – vom Clearing durch die Central Counterparty Austria GmbH (CCP.A) bis hin zur Abwicklung durch die OeKB CSD GmbH – steht an diesen Tagen bereit.

„Mit diesem Schritt schaffen wir einen Gleichklang mit EU Standards. Wir bieten unseren Kunden mehr Service und mehr Verfügbarkeit als je zuvor. 85 % unserer Handelsumsätze kommen aus dem Ausland. Die Nachfrage nach österreichischen Aktien ist auch an unseren Schließtagen da. Handelsteilnehmer sollen an österreichischen Feiertagen nicht auf andere Handelsplätze ausweichen müssen," erklärt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse und ihrer Holding CEESEG.

Die Wiener Börse hatte im Vorjahr 13-mal aufgrund eines Feiertages geschlossen. Mitgliedsbörsen der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sowie US-Börsen hatten zwischen vier und neun Tage geschlossen. Der durchschnittliche Tagesumsatz an der Wiener Börse liegt 2018 bei rund 280 Millionen Euro.

In den Folgejahren wird die Wiener Börse an nachstehenden Feiertagen geöffnet sein, sofern diese nicht auf ein Wochenende fallen:

Heilige Drei Könige

Christi Himmelfahrt

Fronleichnam

Mariä Himmelfahrt

Allerheiligen

Maria Empfängnis Der Handelskalender der Wiener Börse wird jeweils im Herbst für das Folgejahr auf unserer Website veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Börse AG

Julia Resch

+43 (0) 1 53 165 - 186

julia.resch @ wienerborse.at