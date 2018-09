Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf - Ortswechsel

Wien (OTS/RK) - Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf findet am Mittwoch, dem 12. September 2018 um 16 Uhr wie üblich im Festsaal des Amtshauses (21,. Am Spitz 1, 2. Stock, Zimmer 200) statt.

Nachdem die Arbeiten am Festsaal rascher als veranschlagt durchgeführt wurden, kann die Sitzung im Festsaal abgehalten werden und nicht wie am Freitag angekündigt in der VHS21.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel.: 01/4000-21110 bzw. E-Mail: post @ bv21.wien.gv.at

