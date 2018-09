Modelabel Juergen Christian Hoerl unterstützt Kindernothilfe Österreich

Juergen Christian Hoerl und Martin Wagner vom Modelabel JCH starten mit Aktionen rund um die Vienna Fashion Week ihre Unterstützung für Kinder in Not

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Anlässlich der Vienna Fashion Week präsentieren Juergen Christian Hoerl und Martin Wagner vom bekannten Wiener Modelabel JCH ihre Kooperation mit der Kindernothilfe Österreich. Modedesigner Juergen Christian Hoerl und sein Geschäftspartner Martin Wagner sind die neuen Gesichter auf den Kindernothilfe-Plakaten. „Wir sind Paten“ lautet die einfache Botschaft, die die prominenten Testimonials auf den von der Agentur Czerny Plakolm kreierten Sujets kommunizieren wollen. Denn: „Wenn man selbst keine Kinder hat, ist es eine schöne Möglichkeit, durch und mit der Unterstützung der Kindernothilfe, Kindern in Not eine Zukunft zu geben“ , betonen Hoerl und Wagner.

„Fashion for Kids“ – Kindern eine Stimme geben!

Über die Präsenz auf den Plakaten hinaus unterstützt das Modelabel mit weiteren Aktionen Kinder in Not: Bei jedem Kauf im Showroom des Modedesigners am Wiener Opernring wird ein Folder der Kindernothilfe beigelegt, ein eigens kreiertes Kindernothilfe-Satinband gibt einen optischen Reiz auf der JCH-Einkaufstasche. Ab 15. September geht das neue Special-Edition T-Shirt „Fashion for Kids“ in den Verkauf, fünf Euro pro Shirt spendet JCH dabei direkt an die Kindernothilfe. Und bei ihrem Event „Vienna Fashion Festival@JCH“ am 15. September sprechen die beiden Testimonials über ihr Patenkind in Guatemala – um auch andere zu ermutigen, mit einer kleinen Spende Großes zu bewirken.

Dabei ist das Engagement von JCH für die Kindernothilfe schnell erklärt: „Wir finden es toll, durch Unterstützung der Kindernothilfe Kindern eine Chance auf eine Zukunft, auf Bildung, auf einen Beruf und ein eigenständiges Leben zu geben. Diese Möglichkeit bleibt leider vielen Kindern verwehrt - sie haben keine Perspektive oder das entsprechende Umfeld, sich gut zu entwickeln und auf eigenen Beinen zu stehen“ , erklären Juergen Christian Hoerl und Martin Wagner. Mit einer Patenschaft ist es möglich, „mit kaum einem Aufwand zusätzlich zu seiner bestehenden Familie eine andere Familie, in der kleine Spenden Großes bewirken können, zu unterstützen“.

