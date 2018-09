IMCap übernimmt Mehrheit an SaaS Softwareanbieter Intact

Österreichisches Know-How führend in globalem Wachstumsmarkt

Lebring-Sankt Margarethen (OTS) - Die Intact GmbH – führender Hersteller von Software-Lösungen für Audit-, Zertifizierungs- und Standardmanagement – hat mit einem Konsortium von Investoren unter der Führung der IMCap GmbH einen starken Partner gefunden. Der neue Gesellschafter übernimmt die Anteilsmehrheit am österreichischen Technologieunternehmen und stellt im Zuge der Transaktion weiteres Wachstumskapital zur Verfügung. Das erfolgreiche Management-Team um Geschäftsführer Thomas Lorber wird das Unternehmen weiterführen. Über Verkaufspreis und sonstige Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Auch in Zukunft wird sich Intact auf die Entwicklung und Vermarktung der Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) ECERT und weiterer Lösungen für den Audit- und Zertifizierungsmarkt konzentrieren. ECERT ist die einzige Softwarelösung auf dem Markt, die den gesamten Audit- und Zertifizierungsprozess lückenlos und vollständig digital abbilden kann – von der Auditplanung über das Audit bis zur abgeschlossenen Zertifizierung. Als ERP-System für Audit- und Zertifizierungsmanagement bildet ECERT den gesamten Kernprozess von Zertifizierungsstellen ab und eignet sich zudem ideal für das Management von internen Audits und Standards. Dank seiner umfassenden Konfigurierbarkeit wird es den Zertifizierungsanforderungen vieler Branchen gerecht und bietet Kunden eine stabile und sichere Umgebung zur Digitalisierung ihrer kritischen Prozesse sowie eine erhebliche Steigerung der Effizienz und Reduktion von Kosten. Dazu tragen auch Intacts sehr gute Branchenkenntnisse und seine Expertise im Bereich der Prozessoptimierung bei.

"Heute adressieren nur wenige Firmen spezialisierte Softwarelösungen für den stark im Aufschwung begriffenen Zertifizierungsmarkt. Wenn doch, werden in der Regel nur Teilbereiche abgedeckt", erklärt Rolf Menne, Operating Partner bei IMCap. "Intact bildet mit seiner ECERT-Plattform bereits heute standardmäßig die komplette Wertschöpfungskette im Zertifizierungsmarkt ab. Dadurch lassen sich für den Kunden Ressourcenaufwand und Kosten erheblich reduzieren. Hier sehen wir eine klare Stärke von Intact und glauben, dass Intact in diesem Wachstumsmarkt hervorragend positioniert ist."

"Mit IMCap haben wir einen äußerst kompetenten Partner gewonnen," sagt Intacts Geschäftsführer Thomas Lorber, "der neben Kapital auch wertvolles Know-How in unser Unternehmen einbringt. Dadurch können wir entscheidende Schritte auf unserem Wachstumskurs schneller setzen und unsere sehr gute Marktposition noch weiter ausbauen. Davon werden insbesondere unsere Kunden profitieren, was stets unser wichtigstes Anliegen ist."

Intact wurde bei dieser Transaktion von i5invest beraten.

Über Intact

Seit der Gründung im Jahr 2001, hat sich die Intact GmbH als führender Experte und ERP-Softwareanbieter spezialisiert auf Audit- und Zertifizierungsmanagement etabliert. Nach ersten Erfolgen in der Lebensmittelbranche folgten rasch die ersten internationalen Kunden. Heute bietet Intact passende Audit- und Zertifizierungs-Lösungen für alle Branchen. Neben dem Hauptsitz in Lebring hat Intact heute Niederlassungen und Vertretungen in der Schweiz, Deutschland, den USA und Australien.

Zu den Kunden gehören z.B. SGS Austria, Kiwa, U.S. Department of Agriculture, FLOCERT, Marine Stewardship Council, Austria Bio Garantie, ACO Certification, Austrian Standards, Swiss Safety Center, Alliance for Responsible Mining, coop, Non-GMO Project und MEDCERT.

www.intact-systems.com

Über IMCap

Die IMCap GmbH ist eine spezialisierte Investmentberatung, die Direktinvestitionen in kleine und mittelständische Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Software/Digitalisierung für Investoren sucht, organisiert und betreut. IMCap investiert gemeinsam mit starken Management Teams in nachhaltige Geschäftsmodelle. Dabei unterstützt IMCap Unternehmen in Übergangssituationen mit Kapital und insbesondere auch mit operativem Know-how. Unternehmenssitz von IMCap ist Düsseldorf.

www.imcap-partners.com

Rückfragen & Kontakt:

Intact GmbH

Georg Karner

Head of Marketing

+43 664 833 00 62

marketing @ intact-systems.com