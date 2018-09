Legal Tech Konferenz 2018

Das Event zur Digitalisierung der Rechtsbranche

Wien (OTS) -



Legal Tech Konferenz 2018



Die 2. FUTURE-LAW Konferenz setzt sich mit dem konkreten Nutzen von

Legal Tech für Kanzleien, Rechtsabteilungen und Justiz auseinander.

Eine Chance, sich an die Spitze dieser digitalen Entwicklung zu

stellen und heute an den Lösungen für morgen zu arbeiten.



Datum: 7.11.2018, 08:30 - 18:30 Uhr



Ort:

Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien



Url: http://legaltech.future-law.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

s.martinetz @ seinfeldprofessionals.at

+43 (0) 664 9747272