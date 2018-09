Erntedankfest der Jungbauern war ein voller Erfolg

Heimische Landwirtschaft begeisterte zehntausende Besucher im Wiener Augarten

Wien (OTS) - Auf überwältigendes Interesse stieß das Erntedankfest im Wiener Augarten in diesem Jahr. Unter dem Motto "Von daheim schmeckt’s am besten!" lud die Österreichische Jungbauernschaft zwei Tage lang dazu ein, das Gefühl vom Land direkt im Herzen Wiens zu erleben – und zehntausende begeisterte Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung. Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, zieht erfreut Bilanz: "Die Stimmung war großartig und wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Menschen die Gelegenheit genutzt haben, um mit uns Erntedank zu feiern und damit in die Welt unserer heimischen Landwirtschaft eingetaucht sind."

Zahlreiche Aussteller präsentierten die heimische Vielfalt

Eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm konnten die Gäste die große Vielfalt der österreichischen Land- und Forstwirtschaft hautnah erleben. "Als Jungbauernschaft ist es uns ein großes Anliegen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten erkennen und wissen, wie wichtig es ist, die heimische Landwirtschaft und die regionale Produktion zu unterstützen und zu fördern. Beim Erntedankfest haben die Besucherinnen und Besucher Jahr für Jahr die Chance, nicht nur die Erzeugnisse, sondern auch die Landwirtinnen und Landwirte dahinter kennenzulernen und Fragen zu stellen", betont Kast.

Einladendes Ambiente und regionale Köstlichkeiten im Augarten

Der Charme des Wiener Augartens und die zahlreichen Köstlichkeiten aus der Region luden zum Kommen und Verweilen ein. Ein großes Angebot an heimischen Schmankerln, beginnend bei Speck und Käse, über diverse Süßspeisen bis hin zu Wein und Sturm verwöhnten die Besucherinnen und Besucher und trugen zur feierlichen Stimmung bei. Für Unterhaltung sorgte ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Blasmusikkapellen, Volkstanzgruppen, Chören wie auch eine Trachtenmodenschau von Elfi Maisetschläger mit den Models des Jungbauernkalenders. Information und Aufklärung über die Land- und Forstwirtschaft inklusive Spielestationen und Lehrpfade rundeten das stimmungsvolle Fest ab.

Segnung der Erntefrüchte als Höhepunkt

Der Höhepunkt erfolgte traditionell am Sonntagnachmittag, als die Erntefrüchte durch Dompfarrer Anton Faber gesegnet wurden. In ihren Statements würdigten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Elisabeth Köstinger, Bundesminister Gernot Blümel, Bauernbundpräsident Georg Strasser, Wiener Bauernbundobmann Franz Windisch und Gastgeber Stefan Kast die Arbeit und zentrale Rolle der österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Besonders betont wurden dabei die zahlreichen und unverzichtbaren Leistungen der heimischen Land- und Forstwirtschaft: die Produktion hochqualitativer Lebensmittel, der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft, der Schutz von Umwelt und Ressourcen wie auch die Bewahrung von Tradition und Brauchtum.

Der anschließende Umzug der festlich geschmückten Erntewägen begeisterte das Publikum. Für den musikalischen Abschluss des diesjährigen Erntedankfestes sorgten die Platzkonzerte der Bürgermusik Schwarzach und der BOKU Blaskapelle.

"Ich bedanke mich bei allen Bäuerinnen und Bauern und allen Beteiligten, die die Durchführung von Österreichs größtem Erntedankfest ermöglicht haben. Die Wichtigkeit regionaler und saisonaler Produktion konnten wir vor der besonderen Kulisse des Wiener Augartens perfekt in Szene setzen. Das schafft Bewusstsein und Wertschätzung bei den Konsumentinnen und Konsumenten", zieht Kast Bilanz.

