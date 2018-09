Festnahmen nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Wien (OTS) - Datum: 08.09.2018

Uhrzeit: 10:20 Uhr

Adresse: 10., Hauptbahnhof

Der Detektiv eines Drogeriemarktes am Hauptbahnhof verfolgte zwei männliche Tatverdächtige, nachdem mehrere Flaschen Parfum aus dem Geschäft gestohlen worden waren. Auf der Favoritenstraße gelang durch die Polizei die Anhaltung der beiden Männer. In ihrem Gewahrsam wurde das Diebesgut im Wert mehrerer hundert Euro sichergestellt. Die Tatverdächtigen (31, 53) wurden festgenommen und befinden sich in Haft.

