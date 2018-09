EU-Ratspräsidentschaft: Verkehrsmaßnahmen für 10. und 11. September

Wien (OTS) - Datum: 10.09.2018

11.09.2018

Uhrzeit: 12:30 – 13:30 Uhr

08:15 – 09:00 Uhr

Adresse: 22., Leonard Bernstein Straße

Im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes werden in Wien verschiedene Konferenzen abge-halten. Je nach Veranstaltung werden angepasste Sicherheitsvorkehrungen durch die Wiener Polizei verfügt, wobei es im Umkreis von Veranstaltungsorten auch zu kurzfristigen Verkehrssperren und Anhaltungen kommen kann.

Am 10.09.2018 zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr sowie am 11.09.2018 zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr besteht in der Leonard Bernstein-Straße ein allgemeines Fahrverbot. Berechtigte (Anrainer, Dauerparker, Besitzer von Wagen-bzw. Parkkarten, Taxis sowie Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen) dürfen an zwei Kreuzungen passieren: Wagramer Straße mit der Krachtochwjilestraße zur Leonard Bernstein-Straße und die Auffahrt von der A22 zur Donau-City-Straße und Leonard Bernstein-Straße

Fußgänger müssen ebenfalls damit rechnen, im Bereich der Donau-City, des Austria Center Vienna und der UNO-City kurzfristig längere Gehwege in Kauf nehmen zu müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at