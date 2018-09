Stadträtin Gaal: 1. Wiener Gemeindebauchor feiert 10-jähriges Jubiläum

Jubiläumskonzerte am 14. September und am 5. Oktober 2018

Wien (OTS) - Genau vor zehn Jahren gründete wohnpartner den 1. Wiener Gemeindebauchor. Gebührend gefeiert wird das runde Jubiläum nun mit zwei Konzerten: Am 14. September in der VHS Donaustadt und am 5. Oktober im Rahmen des Floridsdorfer Kulturherbstes. ****

Seit 2008 ist der von wohnpartner-Teamleiterin Snjeẑana „Nana“ Čalija ins Leben gerufene 1. Wiener Gemeindebauchor mit viel Herz bei der Sache. Bei zahlreichen Auftritten im Wiener Burgtheater, bei dem Internationalen Adventsingen im Wiener Rathaus, Gemeindebau-Festen und Ausstellungeröffnungen präsentiert der Chor unter der Leitung von Martin Strommer sein vielfältiges Repertoire.

„Beim 1. Wiener Gemeindebauchor geht es weniger darum, jeden Ton perfekt zu treffen. Im Zentrum stehen vielmehr die Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Singen. Das wird stets spürbar und steckt an – die Chorauftritte sind ein unvergessliches Erlebnis“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die dem Chor zum Jubiläum gratulierte.

Jubiläumskonzerte bei freiem Eintritt

Zum Auftakt des runden Geburtstags lädt der Chor am 14. September zum Jubiläumskonzert in die VHS Donaustadt. Neben Wiener Schmankerln wie „Wien Du Stadt meiner Träume“ oder „Der Weaner geht net unter“ werden die SängerInnen auch klassische Stücke und internationale Lieder zum Besten geben. Unterstützt wird der Chor von Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) und zwei jungen Rappern – ein abwechslungsreicher Abend ist garantiert.

Im Rahmen des Floridsdorfer Kulturherbstes am 5. Oktober gibt es eine weitere Möglichkeit, den 1. Wiener Gemeindebauchor bei freiem Eintritt in der VHS Floridsdorf live zu erleben.

Jubiläumskonzerte 1. Wiener Gemeindebauchor

14.9.2018 VHS Donaustadt

5.10.2018 VHS Floridsdorf

Beginn: jeweils 17:30 Uhr

Der Eintritt zu den Jubiläumskonzerten ist frei!

https://www.wohnpartner-wien.at/zusammenleben/gemeindebauchor/

Singen verbindet

Hinter der Gründung des 1. Wiener Gemeindebauchors stand die Idee, unterschiedliche Menschen durch die gemeinsame Freude am Singen zusammenzubringen. Mit Erfolg: Die Anzahl der Mitglieder ist im Laufe der Jahre auf 80 SängerInnen angestiegen, die an den wöchentlichen Proben an drei Standorten in Wien teilnehmen.

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den BewohnerInnen entwickeln die rund 150 wohnpartner-MitarbeiterInnen an 26 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die BewohnerInnen-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch. www.wohnpartner-wien.at (Schluss) ng/da

