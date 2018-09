ORF SPORT + mit Fußball- und Tennis-Pressekonferenzen

Am 10. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 10. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Tennis-Pressekonferenz zum Upper Austria Ladies Linz mit Barbara Haas um 10.30 Uhr, von der Tennis-Pressekonferenz zum Erste Bank Open mit Dominic Thiem um 11.30 Uhr und von der Pressekonferenz vor dem UEFA Nations-League-Spiel Bosnien-Herzegowina – Österreich um 17.15 Uhr, die Höhepunkte vom freundschaftlichen Fußballländerspiel Österreich – Schweden um 17.45 Uhr, von der FIA World Rallycross Championship Frankreich 2018 um 19.00 Uhr, von der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl 2018 um 20.20 Uhr und vom Slalom-Wildwasser-Weltcup in La Seu d’Urgell um 20.35 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 8 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, der Beachvolleyball-Major Series-Saisonrückblick 2018 um 21.30 Uhr und das ITU World Triathlon Magazin um 22.00 Uhr.

ORF SPORT + zeigt die Tennis-Pressekonferenzen zum Upper Austria Ladies Linz mit Barbara Haas und zum Erste Bank Open mit Dominic Thiem am 10. September live. Reporter in Linz ist Thomas Hölzl, Reporter in Wien Franz Hofbauer.

Am 11. September trifft das österreichische Fußball-Nationalteam im UEFA Nations-League-Spiel auswärts in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz einen Tag vor dem Match live aus Zenica. Reporter ist Andreas Felber.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 7. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at