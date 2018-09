Bilanz der Kundgebungen rund um den Einsatz am Kahlenberg

Wien (OTS) - Datum: 08.09.2018

Adresse: 19., Kahlenberg

An der heutigen Kundgebung am Kahlenberg sowie an den Gegenkundgebungen nahmen insgesamt etwa 700 Demonstrantinnen und Demonstranten teil. Dank der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnte das polizeiliche Einsatzziel, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen und das direkte Aufeinandertreffen verschiedener Gruppen zu unterbinden, erreicht werden. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne größere Vorfälle. Vorläufig kann von zwei strafrechtlichen Anzeigen (Sachbeschädigungen) sowie von zwei verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen (Anstandsverletzungen) berichtet werden. Vereinzelt kam es zu Anhaltungen und Identitätsfeststellungen.

