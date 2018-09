Österreicher geben für Geschenke zum Schulbeginn 79 Euro aus

Handelsverband Consumer Check: Stationärer Fachhandel bleibt beim Kauf von Schulsachen erste Wahl. Jeder dritte Konsument shoppt Online.

Wien (OTS) - Bis zu 300 Euro kostet ein Taferlklassler-Startpaket die Eltern laut aktuellen Erhebungen. Glücklicherweise gibt es oftmals Verwandte und Bekannte, die mit Geschenken den Schulstart verschönern. Der Handelsverband hat sich die Ausgaben rund um den Schulbeginn näher angesehen.

Das Ergebnis: Wie schon in den Vorjahren bleibt der stationäre Fachhandel in Österreich laut Consumer Check die klare Nr. 1, wenn es um den Kauf von Produkten für den Schulstart geht. Mehr als zwei Drittel der befragten Personen decken sich u.a. im Fachgeschäft ihres Vertrauens mit Schulbedarf ein. Discounter landen mit 36% auf Platz 2, gefolgt von klassischen Supermärkten mit 28%.

"Unsere Fachhändler auf der Fläche können zum Schulstart jubeln. Sie werden von Jahr zu Jahr beliebter. Für 68% der Österreicher ist der Laden um die Ecke erste Wahl, wenn es um den Kauf von Schulutensilien geht", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. 2017 landeten die Fachgeschäfte mit 65% ebenfalls an der Spitze. "Die durchschnittlichen Ausgaben haben sich mit 79 Euro im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert", bestätigt Will. 2017 lagen die Ausgaben im Schnitt bei 80 Euro.

Auch der E-Commerce spielt eine immer stärkere Rolle – er punktet heuer bei einem Drittel der Konsumenten v.a. mit großer Auswahl und günstigen Preisen. Aber: "Davon profitieren in erster Linie ausländische Online-Shops sowie globale Marktplätze. Lediglich 6% der Konsumenten kaufen zum Schulstart tatsächlich bei österreichischen Online-Shops", so Will.

Die Top 10 Geschenke zum Schulstart sind:

• Schreibwaren (44%)

• Federpenal, Schüttelpenal (33%)

• Schultüte (33%)

• Hefte, Mappen, Ordner (32%)

• Malzeug (32%)

• Schultasche, Rucksack (30%)

• Jausenbehälter (29%)

• Bastelutensilien (28%)

• Bekleidung (27%)

• Süßigkeiten (25%)

Über den Handelsverband Consumer Check

Im Zuge des Handelsverband Consumer Check werden im Lauf des Jahres die österreichischen Konsumenten zu 12 speziellen Themen oder Ereignissen im Handel befragt. Der Studie wird von Mindtake, einem der führenden Full-Service Online Markt- und Meinungsforschungsinstitute im deutschsprachigen Raum, durchgeführt. Nähere Informationen unter: www.mindtake.com/de



Den detaillierten Ergebnisbericht können Sie HIER downloaden.



