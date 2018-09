Kern gratuliert Doskozil zur Wahl zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden im Burgenland

Landeshauptmann Niessl schuldet höchster Dank für seine 18 erfolgreichen Jahre an der Spitze der Landespartei

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern gratuliert Hans-Peter Doskozil zur Wahl zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden im Burgenland. Für Kern ist Doskozil „die natürliche beste Wahl für die Landespartei und für das Burgenland“. Denn der Nachfolger von Hans Niessl bringe „in höchstem Maße alles mit, das es dafür braucht: gefestigtes sozialdemokratisches Bewusstsein, unbestreitbare Kompetenz, Zielstrebigkeit und Lösungsorientiertheit. In diesem Sinne freue ich mich schon sehr auf die gute Zusammenarbeit beim gemeinsamen Weg für Österreich und das Burgenland“, sagte Kern.****

Hans Niessl sprach der SPÖ-Bundesparteivorsitzende seinen „allergrößten Dank für seine 18 erfolgreichen Jahre an der Spitze der Landespartei Burgenland“ aus. „Hans Niessl hat mit seinem Einsatz und seiner Politik dafür gesorgt, dass das Burgenland, das geblieben ist, was es seit 1945 immer war: fest in sozialdemokratischer Hand. 2005 ist ihm sogar die absolute Mehrheit gelungen“, stellte der SPÖ-Bundesparteivorsitzende fest und betonte: „Lieber Hans, ich wünsche dir weiterhin alles nur erdenklich Gute für deine Zukunft.“ (Schluss) up

