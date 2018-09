Schnabl gratuliert Doskozil zur Wahl zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden

Danke, Hans Niessl, für 18 Jahre Aufschwung im Burgenland

St. Pölten (OTS) - „Herzliche Gratulation zur gelungenen Staffelübergabe im Burgenland. Ich gratuliere Hans-Peter Doskozil sehr herzlich zum eindrucksvollen Votum an die Spitze der SPÖ Burgenland. Landesrat Doskozil wird diese Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusstsein erfüllen und die SPÖ Burgenland weiter modernisieren. Ich wünsche meinem nunmehrigen Landesparteivorsitz-Kollegen viel Kraft, um gemeinsam die kommenden Aufgaben zu meistern und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, erklärt SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl am Rande des Landesparteitags der SPÖ Burgenland.

Er bedankt sich auch bei jenem Mann der knapp 18 Jahre die Geschicke der SPÖ Burgenland geleitet hat: „Hans Niessl hat das Burgenland modernisiert, Arbeitsplätze geschaffen und zu einer liebgewonnenen Tourismusdestination ausgestaltet. Die SPÖ hat den Aufschwung für das Burgenland entscheidend gestaltet“, so Schnabl weiter. Gemeinsam mit der SPÖ Wien habe man an einer erfolgreichen SPÖ-Ostachse gebaut, die zuletzt die Mautpläne der Grünen in Wien zurückgewiesen und so zahlreiche PendlerInnen vor einer Belastungswelle bewahrt habe, so Schnabl abschließend: „Diese Achse gilt es aktiv zu halten und gemeinsam an Positivem für die BürgerInnen des Ostens Österreichs weiter zu arbeiten."

