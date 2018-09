SPÖ-Wien: Ludwig und Novak gratulieren dem neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Burgenland Hans-Peter Doskozil

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag, den 8. September 2018, ist Hans-Peter Doskozil mit großer Zustimmung zum neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Burgenland gewählt worden. Er folgt in dieser Funktion auf Landeshauptmann Hans Niessl, welcher seit 18 Jahren an der Spitze der SPÖ Burgenland steht. Bürgermeister und Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien Dr. Michael Ludwig und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak, BA zeigten sich vor Ort in Oberwart erfreut über das Ergebnis.

„Mit meinem Freund Hans-Peter Doskozil wurde heute ein sehr kompetenter und durchsetzungsstarker Landesparteivorsitzender an die Spitze der SPÖ Burgenland gewählt. Dazu möchte ich ihm sehr herzlich gratulieren. Ich freue mich auf eine hervorragende Zusammenarbeit mit Hans-Peter Doskozil und der SPÖ Burgenland“, so Ludwig. Der Wiener Landesparteivorsitzende bedankte sich gleichzeitig auch bei Landeshauptmann Hans Niessl für „die langjährige, ausgezeichnete Zusammenarbeit – insbesondere auch in der gemeinsamen Bewältigung der Herausforderung in der Ostregion.“ Ludwig unterstrich die Leistungen und den Einsatz von Hans Niessl für sein Bundesland, die er auch weiterhin als Landeshauptmann unter Beweis stellen werde. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen für die Menschen in unserer Region werden wir auch in Zukunft fortführen“, so Ludwig, der auch darauf verwies, dass Hans Niessl derzeit den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz innehabe.



„Ich gratuliere Hans-Peter Doskozil als neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Burgenland und wünsche ihm alles Gute für die zukünftigen Herausforderungen. Ich bin überzeugt davon, dass die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wien und dem Burgenland fortgeführt wird“, so Novak. (Schluss) vs





