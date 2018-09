Vilimsky: Kern hat Verweis auf Oppositionsbank noch immer nicht verkraftet

Wien (OTS) - „SPÖ-Kern zeigt auch heute wieder, dass er den Verweis der Wählerinnen und Wählern auf die Oppositionsbank noch immer nicht verkraftet hat. Anstatt konstruktiv aus der Opposition für Österreich mitzuarbeiten, spielt er die beleidigte Leberwurst und setzt auf eine rot-grüne Politik. Kein Wunder, dass sich in seiner eigenen Partei immer mehr Widerstand am eigenen Parteichef regt“, so FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.

